-должна быть возможность принимать оплату на банковский счет из Европы- Есть несколько постоянных проектов и небольшой поток новых, которые необходимо проанализировать, составить план продвижения (внутреннее продвижение и ссылочное) и постепенно его выполнять. Вам в помощник будет ...
- Поисковые системы (SEO)6 заявокЗакрытгод назад
Необходимо составить полное семантическое ядро на литовском языке, собрав абсолютно все ключи с частотой от 10. Результат должен быть в виде структуры.Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрытгод назад
У меня есть PHP скрипт, который получает данные из формы и отправляет список контактов на Sendinblue. Надо доработать скрипт так, чтобы он проверял если такой контакт уже есть, но он не получал письма с рассылки за ...Завершенгод назад
Пациент: _intral.ee/laenud/kiirlaen/ (быстрые кредиты) Необходимо разработать новый современный продающий адаптивный дизайн для одной указанной выше страницы (шапка, подвал, сайдбар и основной контент). И затем этот дизайн внедрить на сайт (Wordpress). Контент должен быть редактируем через редактор в ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершенгод назад
Нужен специалист, который подключится ко мне через Team Viewer и выяснит почему у меня проблемы с открытием моих сайтов. Нужен человек, который разбирается не только в настройке сервера, но и интернет соединении, а также знаком ...Системное администрирование1 заявкаЗакрыт2 года назад
Есть разные сайты, есть копирайтер - вам будут присылаться текста и доступ к нужному сайту - необходимо будет создать новые страницы по аналогии уже имеющихся. Необходим отличный навык управления контентом на Wordpress, в том числе различными ...Наполнение сайтов16 заявокЗакрыт2 года назад
Нужен удаленный программист, способный выполнять след задачи: 1. Создать сайт на WP на основе шаблона 2. Создать html сайт 3. Отредактировать php код 4. Дописать css Постоянные задачи по улучшению имеющихся сайтов и созданию новых. 5 дней в неделю, по ...Веб-программирование11 заявокЗакрыт2 года назад
Имеется самописный простой скрипт из 3 PHP файлов (качает указанный .zip файл с внешнего сервера, извлекает из него .csv и все данные оттуда загружает в базу данных). Файл качается 1 раз в неделю и обновляет ...Завершен2 года назад
Пациент: https://intral.ee/laenud/kiirlaen/ - конкретно эта страница Необходимо сохранить всю имеющуюся информацию на странице на тех же местах, но преобразовать в современный UX дизайн не хуже, чем у конкурентов. Конечный результат можно внедрить на WP без визуального редактора, ...HTML-верстка5 заявокЗакрыт3 года назад
1. лого 2. стилизация фотографий + какой-то фильтр или еще что-то чтобы будущие фотки тоже под этот стиль подгонять быстро 3. проработка полностью первой страницы - освежить ее, сделать более актуальным по трендам цена: 250 + около 100 сроки ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен3 года назад
Пациент [url=https://dynomax.ee/]https://dynomax.ee/ [/url] На сайте установлен шаблон. Логотип и Фотографии взяты отдельно. В первую очередь необходимо стилизовать под сайт Логотип и Фотографии (CSS оформление или паттерн для обработки всех новых фотографий в фотошопе. Также предложите свои варианты как еще можно ...Дизайн сайтов7 заявокЗакрыт3 года назад
Вот документация: https://github.com/internetarchive/wayback/tree/master/wayback-cdx-server#query-result-limits Пример целевого запроса: [code]http://web.archive.org/cdx/search/cdx?url=*.dmoz.org/*&output=txt&filter=statuscode:200&filter=mimetype:text/html&fl=timestamp,original[/code] Необходимо вывести список всех страниц сайта dmoz.org Как я понимаю, у запроса есть лимиты. Надо обойти их. Вроде как можно обойти лимиты добавив параметры limit и offset.. или при помощи showResumeKey= и resumeKey= .. или при помощи page не ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо создать брендбук для https://dynomax.ee/ Обязательно новый лого и стиль для загружаемых на сайт фотографий. И напишите что еще будет входить в брендбук. Также хочу видеть ваши примеры уже готовых брендбуков.Фирменный стиль17 заявокЗакрыт3 года назад
Пациент: [url=https://dynomax.ee/]https://dynomax.ee - производитель динамометрических стендов [/url] Необходимо придумать фирменный стиль: [list=1][*]Лого[*]Стиль для загружаемых на сайт фотографий[*]Watermark[*]Создать правило для используемых шрифтов, цветов, изображений[/list]Фирменный стиль27 заявокЗакрыт3 года назад
Пациент: [url=https://intral.ee/laenud/kiirlaen/]https://intral.ee/laenud/kiirlaen/[/url] Дизайн сделан на коленке. Необходимо придать сайту цивильности и аккуратности. Поменять общую оболочку сайта, но основной упор сделать на страницу [url=https://intral.ee/laenud/kiirlaen/]https://intral.ee/laenud/kiirlaen/[/url] При этом: [list=1][*]сохранить все H1-H5 теги, seo оптимизацию[*]сохранить расположение блоков[*]сохранить всю текстовую информацию[/list] Вероятно работа будет заключаться в правке ...Дизайн сайтов18 заявокЗакрыт3 года назад
[url=https://turundusinfo.ee]turundusinfo.ee[/url]Завершен3 года назад
- $100
Добрый день. Ищу специалиста по безопасности, который найдёт все вирусы на сервере и установит дополнительную защиту с гарантией хотя бы на 1 год. Обычные плагины WP пробовал - не помогают насовсем избавиться от злоумышленников - через 1-2 ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт3 года назад
Необходимо создать форму для заполнения заявки. Для пользователя: [list][*]онлайн оплата заявки[*]просмотр отправленных форм-заявок[/list]Для админа: [list][*]просмотр списка заявок[*]смена статуса заявок и email уведомление об этом пользователю, заполнившему заявку[/list] Более подробное ТЗ после выбора исполнителя.Веб-программирование10 заявокЗакрыт4 года назад
У меня на сайте sitemap около 290 0000 статей. Вот файл на 40 000 статей https://turundusinfo.ee/sitemap12.xml Google Search Console почему-то его не принимает. Надо починить. Кто поможет?Веб-программирование4 заявкиЗакрыт4 года назад
[b]1. Необходимо создать форму для подачи заявки на визу[/b] [list][*]Ajax[*]Несколько шагов с кнопкой "Далее" для перехода к следующему шагу[*]Пример на [url=https://evisaoffers.com/to-russia/]https://evisaoffers.com/to-russia/[/url] "Electronic visa to Russia application form" (там сделано на основе Caldera Forms - можно доработать её ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт4 года назад