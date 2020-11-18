Extazy

Владислав Extazy

 
34 годаЭстония/Таллинн
18 лет на фриланс-бирже
Был
5 месяцев назад

SEO, Google Ads с 2004 года.

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$810
выплачено фрилансерам
43%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Удаленный SEO-оптимизатор с навыками WEB-программирования

    -должна быть возможность принимать оплату на банковский счет из Европы- Есть несколько постоянных проектов и небольшой поток новых, которые необходимо проанализировать, составить план продвижения (внутреннее продвижение и ссылочное) и постепенно его выполнять. Вам в помощник будет ...

    PHPWordPressСайт на WordPressHTMLCSS
    Поисковые системы (SEO)6 заявок
    Закрыт
    год назад

  • Доработать PHP скрипт на основе API Sendinblue.com

    У меня есть PHP скрипт, который получает данные из формы и отправляет список контактов на Sendinblue. Надо доработать скрипт так, чтобы он проверял если такой контакт уже есть, но он не получал письма с рассылки за ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    год назад

  • Новый дизайн для страницы (дизайнер + верстальщик)

    Пациент: _intral.ee/laenud/kiirlaen/ (быстрые кредиты) Необходимо разработать новый современный продающий адаптивный дизайн для одной указанной выше страницы (шапка, подвал, сайдбар и основной контент). И затем этот дизайн внедрить на сайт (Wordpress). Контент должен быть редактируем через редактор в ...

    WordPress
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    год назад

  • Надо разобраться почему у меня сбои в открытии сайтов

    Нужен специалист, который подключится ко мне через Team Viewer и выяснит почему у меня проблемы с открытием моих сайтов. Нужен человек, который разбирается не только в настройке сервера, но и интернет соединении, а также знаком ...

    Системное администрирование1 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • Надо наполнять сайт текстами

    Есть разные сайты, есть копирайтер - вам будут присылаться текста и доступ к нужному сайту - необходимо будет создать новые страницы по аналогии уже имеющихся. Необходим отличный навык управления контентом на Wordpress, в том числе различными ...

    WordPressHTML
    Наполнение сайтов16 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Web программист

    Нужен удаленный программист, способный выполнять след задачи: 1. Создать сайт на WP на основе шаблона 2. Создать html сайт 3. Отредактировать php код 4. Дописать css Постоянные задачи по улучшению имеющихся сайтов и созданию новых. 5 дней в неделю, по ...

    PHPHTMLCSS
    Веб-программирование11 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Доработать PHP скрипт для парсинга и объединить 2 базы

    Имеется самописный простой скрипт из 3 PHP файлов (качает указанный .zip файл с внешнего сервера, извлекает из него .csv и все данные оттуда загружает в базу данных). Файл качается 1 раз в неделю и обновляет ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • UX-UI дизайн + вёрстка на Wordpress (1 страница)

    Пациент: https://intral.ee/laenud/kiirlaen/ - конкретно эта страница Необходимо сохранить всю имеющуюся информацию на странице на тех же местах, но преобразовать в современный UX дизайн не хуже, чем у конкурентов. Конечный результат можно внедрить на WP без визуального редактора, ...

    WordPressHTML
    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Дизайн для Dynomax.ee

    1. лого 2. стилизация фотографий + какой-то фильтр или еще что-то чтобы будущие фотки тоже под этот стиль подгонять быстро 3. проработка полностью первой страницы - освежить ее, сделать более актуальным по трендам цена: 250 + около 100 сроки ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Стилизовать сайт

    Пациент [url=https://dynomax.ee/]https://dynomax.ee/ [/url] На сайте установлен шаблон. Логотип и Фотографии взяты отдельно. В первую очередь необходимо стилизовать под сайт Логотип и Фотографии (CSS оформление или паттерн для обработки всех новых фотографий в фотошопе. Также предложите свои варианты как еще можно ...

    CSS
    Дизайн сайтов7 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Составить правильный запрос к API web.archive.org

    Вот документация: https://github.com/internetarchive/wayback/tree/master/wayback-cdx-server#query-result-limits Пример целевого запроса: [code]http://web.archive.org/cdx/search/cdx?url=*.dmoz.org/*&amp;output=txt&amp;filter=statuscode:200&amp;filter=mimetype:text/html&amp;fl=timestamp,original[/code] Необходимо вывести список всех страниц сайта dmoz.org Как я понимаю, у запроса есть лимиты. Надо обойти их. Вроде как можно обойти лимиты добавив параметры limit и offset..  или при помощи showResumeKey= и resumeKey= .. или при помощи page  не ...

    HTML
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Создать брендбук

    Необходимо создать брендбук для https://dynomax.ee/  Обязательно новый лого и стиль для загружаемых на сайт фотографий. И напишите что еще будет входить в брендбук. Также хочу видеть ваши примеры уже готовых брендбуков.

    Фирменный стиль17 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Придумать фирменный стиль

    Пациент: [url=https://dynomax.ee/]https://dynomax.ee - производитель динамометрических стендов [/url] Необходимо придумать фирменный стиль: [list=1][*]Лого[*]Стиль для загружаемых на сайт фотографий[*]Watermark[*]Создать правило для используемых шрифтов, цветов, изображений[/list]

    Фирменный стиль27 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Улучшить дизайн сайта

    Пациент: [url=https://intral.ee/laenud/kiirlaen/]https://intral.ee/laenud/kiirlaen/[/url] Дизайн сделан на коленке. Необходимо придать сайту цивильности и аккуратности.  Поменять общую оболочку сайта, но основной упор сделать на страницу [url=https://intral.ee/laenud/kiirlaen/]https://intral.ee/laenud/kiirlaen/[/url]  При этом: [list=1][*]сохранить все H1-H5 теги, seo оптимизацию[*]сохранить расположение блоков[*]сохранить всю текстовую информацию[/list] Вероятно работа будет заключаться в правке ...

    Дизайн сайтаCSS
    Дизайн сайтов18 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужна защита с гарантией для Wordpress

    $100

    Добрый день. Ищу специалиста по безопасности, который найдёт все вирусы на сервере и установит дополнительную защиту с гарантией хотя бы на 1 год. Обычные плагины WP пробовал - не помогают насовсем избавиться от злоумышленников - через 1-2 ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Форма заявок и админка для обработки заявок

    Необходимо создать форму для заполнения заявки. Для пользователя: [list][*]онлайн оплата заявки[*]просмотр отправленных форм-заявок[/list]Для админа: [list][*]просмотр списка заявок[*]смена статуса заявок и email уведомление об этом пользователю, заполнившему заявку[/list] Более подробное ТЗ после выбора исполнителя.

    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Починить sitemap.xml

    У меня на сайте sitemap около 290 0000 статей.  Вот файл на 40 000 статей https://turundusinfo.ee/sitemap12.xml Google Search Console почему-то его не принимает. Надо починить. Кто поможет?

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Функциональная форма заявок и админка для неё на Wordpress

    [b]1. Необходимо создать форму для подачи заявки на визу[/b] [list][*]Ajax[*]Несколько шагов с кнопкой "Далее" для перехода к следующему шагу[*]Пример на [url=https://evisaoffers.com/to-russia/]https://evisaoffers.com/to-russia/[/url]﻿ "Electronic visa to Russia application form" (там сделано на основе Caldera Forms - можно доработать её ...

    WordPressAjax
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    4 года назад
  • Показать больше заказов
Отзывы фрилансеров
evgeniyseogr1
34 годаУкраина
5 лет в сервисе
Был
7 часов назад
$500
10 баллов
год назад
Новый дизайн для страницы (дизайнер + верстальщик)
Отличный заказчик. Рекомендую.
все ок
Ответный отзыв
illeking
Арсений 
23 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
3 месяца назад
$25
10 баллов
год назад
Доработать PHP скрипт на основе API Sendinblue.com
Рекомендую к сотрудничеству
все ок
Ответный отзыв
PhpSoft
49 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
3 дня назад
$35
10 баллов
2 года назад
Доработать PHP скрипт для парсинга и объединить 2 базы
Задача требовала очень детальной проработки технического задания, и Владислав справился с этим на отлично. Рекомендую.
быстро и вроде все грамотно
Ответный отзыв
SmotrimBiz
Александр 
32 годаУкраина
15 лет в сервисе
онлайн
$250
10 баллов
3 года назад
Дизайн для Dynomax.ee
Приятный клиент. Четкая задача! Незамедлительная оплата!
в целом все хорошо!
Ответный отзыв
mrPuh
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 дня назад
$20
10 баллов
3 года назад
Внести доработки в скрипт импорта csv
Пожалуйста.
спасибо
Ответный отзыв