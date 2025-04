Ищется дизайнер для доработки макета сайта и улучшения текущего дизайна. Задачи включают доработку блока Категории и создание страниц About Us и Contact Us. Срок выполнения от 1 до 5 дней. Проект будет выполнен в Figma, примеры дизайна предоставлю.