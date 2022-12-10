Новый дизайн для страницы (дизайнер + верстальщик)

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен10 заявок537 просмотров

Пациент: _intral.ee/laenud/kiirlaen/ (быстрые кредиты)

Необходимо разработать новый современный продающий адаптивный дизайн для одной указанной выше страницы (шапка, подвал, сайдбар и основной контент).

И затем этот дизайн внедрить на сайт (Wordpress). Контент должен быть редактируем через редактор в админке (мне кажется в идеале через Advanced Custom Fields, так как он подгружает меньше всего ненужных скриптов в отличие от плагинов визуальных редакторов)

Всю имеющуюся информацию на странице надо сохранить.

Прошу оставлять заявки только специалистов с хорошим портфолио.

И укажите примерную цену.

WordPress
3 года назад
Extazy
36 лет
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2 года назад

Выбранный исполнитель

evgeniyseogr1
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3 года назад
$500
15 дней
все ок
Отличный заказчик. Рекомендую.

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