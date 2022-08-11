Разработка лендинга для страницы кемпинга

$50
  1. Биржа фриланса
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Завершен51 заявка832 просмотра

Разработать стартовую  страницу  для аренды кемпинга  . Пример сайта конкурента . 

3 года назад
zaymund
41 год
15 лет в сервисе
Был
3 часа назад

Выбранный исполнитель

Kasia_PL
28 лет
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Была
4 дня назад
3 года назад
$50
2 дня
Ok
Все супер, рекомендую! :)

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