Требуется разработка дизайна сайта агенства недвижимости, ориентированного на англоязычную аудиторию. Специалист должен учесть особенности целевой аудитории и создать привлекательный и функциональный интерфейс.
Разработка лендинга для страницы кемпинга
Разработать стартовую страницу для аренды кемпинга . Пример сайта конкурента .
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