Land page

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт27 заявок702 просмотра

Добрый день, нужно сделать заказ:

1. Страничку Land page для дальнейшего перехода на опросник для заполнения анкеты на гражданство   Британии для украинцев. 

2. Страничку надо расскурутить в Facebook и Инстаграмм.

Пример страницы представлен

Спасибо 

3 года назад
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Заявки фрилансеров

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