Требуется редизайн сайта f-trade.online с созданием дизайна для десктопной и мобильной версий в Figma. Необходимо также проработать две поп-ап формы: одну для регистрации и вторую для подтверждения смс после заполнения данных. Ссылка на оригинал сайта предоставлена для ознакомления.