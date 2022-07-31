Требуется разработка лендинг-пейджа для перехода на опросник по анкете на гражданство Британии для украинцев. Необходимо также подготовить стратегию продвижения страницы в Facebook и Instagram. Пример страницы предоставлен.
Дизайн интернет-магазина клиники
Сделать дизайн интернет магазина клиники для нынешнего сайта. ТЗ и фирменный стиль есть. Подробности в телеграме
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