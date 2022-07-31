Дизайн интернет-магазина клиники

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Завершен2 заявки177 просмотров

Дизайн интернет магазина клиники для нынешнего сайта. ТЗ и фирменный стиль есть

3 года назад
Evgenstep1
Евгений 
36 лет
3 года в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

thefrest
Виталик 
30 лет
4 года в сервисе
Был
13 часов назад
3 года назад
$450
12 дней
Escrow
Отлично! Попадание в ТЗ и фирменный стиль 100% 👍🏻 Виталик хорошо понял то, что мы хотим и даже внёс свои предложения по улучшению юзабилити. Спасибо за работу. И рассчитываем на дальнейшее сотрудничество!
Евгений хороший заказчик) Спасибо за интересный заказ и хорошое ТЗ. Буду действительно рад помочь ещё!

Заявки фрилансеров

thefrest
Виталик 
30 лет
4 года в сервисе
Был
13 часов назад
3 года назад
Лучший веб-дизайнер марта
ТОП-5
Дизайн сайтов
Артур
 
30 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
2 отзыва
3 года назад

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