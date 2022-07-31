Дизайн интернет-магазина клиники

Отлично! Попадание в ТЗ и фирменный стиль 100% 👍🏻 Виталик хорошо понял то, что мы хотим и даже внёс свои предложения по улучшению юзабилити. Спасибо за работу. И рассчитываем на дальнейшее сотрудничество!