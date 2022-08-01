Ищется дизайнер для доработки макета сайта и улучшения текущего дизайна. Задачи включают доработку блока Категории и создание страниц About Us и Contact Us. Срок выполнения от 1 до 5 дней. Проект будет выполнен в Figma, примеры дизайна предоставлю.
Дизайн заглавной страницы и общего дизайна сайта Рит. услуг.
Нужен дизайн главной страницу с продающим текстом( услуги). с Комп.+Моб версии Сфера ритуальные услуги. Только с опытом.
С опытом только. ТЗ нет. Есть примеры конкурентов.
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