Дизайн заглавной страницы и общего дизайна сайта Рит. услуг.

  1. Биржа фриланса
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Закрыт31 заявка473 просмотра

Нужен дизайн главной страницу с продающим текстом( услуги). с Комп.+Моб версии Сфера ритуальные услуги. Только с опытом.

С опытом только. ТЗ нет. Есть примеры конкурентов.

3 года назад
Den4ikkaka
Денис 
35 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Виктория
 
23 года
4 года в сервисе
Была
год назад
3 года назад
Дмитрий
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад
Полина
 
22 года
4 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Александр
 
30 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Денис
 
34 года
7 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
3 года назад
Елена
 
22 года
3 года в сервисе
Была
3 месяца назад
3 года назад
Андрей
 
42 года
6 лет в сервисе
Был
год назад
209 отзывов(-3)
3 года назад
Кирилл
 
19 лет
4 года в сервисе
Был
3 месяца назад
7 отзывов
3 года назад
Александр
 
21 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Владлена
 
25 лет
3 года в сервисе
Была
3 месяца назад
3 года назад
Вадим
 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
4 часа назад
11 отзывов
3 года назад
ТОП-5
Дизайн сайтов
Марат
 
44 года
12 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
27 отзывов
3 года назад
Наталия
 
39 лет
4 года в сервисе
Была
18 дней назад
5 отзывов
3 года назад
Алена
 
29 лет
6 лет в сервисе
Была
2 года назад
10 отзывов
3 года назад
Ирина
 
38 лет
6 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
3 года назад
Александр
 
34 года
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
162 отзыва(-5)
3 года назад
Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
5 часов назад
27 отзывов
3 года назад
Никита
 
23 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
10 отзывов
3 года назад
Алеся
 
28 лет
5 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
59 отзывов
3 года назад
Никита
 
27 лет
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Роман
 
21 год
7 лет в сервисе
Был
10 часов назад
42 отзыва
3 года назад
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Дизайн сайтов
Павел
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
год назад
2 отзыва
3 года назад
Анна
 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
5 часов назад
447 отзывов
3 года назад
Владимир
 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
12 часов назад
180 отзывов
3 года назад
ТОП-5
Дизайн сайтов
Юлия
 
27 лет
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Артём
 
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Был
3 часа назад
168 отзывов
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Дизайн сайтов
Артур
 
30 лет
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Был
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Александр
 
36 лет
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Был
2 дня назад
287 отзывов
3 года назад
Максим
 
31 год
3 года в сервисе
Был
3 месяца назад
2 отзыва
3 года назад
Василий
 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
25 дней назад
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Илья
 
19 лет
4 года в сервисе
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2 месяца назад
44 отзыва(-3)
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