Разработка сайта на React+Битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт8 заявок495 просмотров

Нужна разработка сайта-визитки. Front на React, бэк на Битриксе. 

Дизайн-макеты сайта должны соответствовать дизайн-концепции и быть в рамках предоставляемого ui-кита. Дизайн и верстка адаптивные, mobile first.

Должны быть подключены Яндекс.Метрики и Google Analytics.

Сайт представляет из себя:

~10 статичных страниц

Лента новостей

Форма обратной связи

Ссылки на партнеров

3-d тур, включающий панорамную съемку с пояснениями по комплексу

Через админку должна быть возможность создавать, удалять и редактировать страницы сайта, редактировать SEO-информацию, управлять контентом на главной странице.

Оценка Lighthouse по категориям Performance, Best practices и Accessibility должна быть не ниже 70.

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