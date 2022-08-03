Нужна разработка сайта-визитки. Front на React, бэк на Битриксе.

Дизайн-макеты сайта должны соответствовать дизайн-концепции и быть в рамках предоставляемого ui-кита. Дизайн и верстка адаптивные, mobile first.

Должны быть подключены Яндекс.Метрики и Google Analytics.

Сайт представляет из себя:

~10 статичных страниц

Лента новостей

Форма обратной связи

Ссылки на партнеров

3-d тур, включающий панорамную съемку с пояснениями по комплексу

Через админку должна быть возможность создавать, удалять и редактировать страницы сайта, редактировать SEO-информацию, управлять контентом на главной странице.

Оценка Lighthouse по категориям Performance, Best practices и Accessibility должна быть не ниже 70.