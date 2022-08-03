Требуется дизайнер для постоянного сотрудничества. Основные задачи: создание превью для YouTube (70% заказов), постов для Telegram (20%) и Instagram (10%). Тематика включает крипту и NFT. Необходимы качественные работы и адекватные расценки.
Разработка сайта на React+Битрикс
Нужна разработка сайта-визитки. Front на React, бэк на Битриксе.
Дизайн-макеты сайта должны соответствовать дизайн-концепции и быть в рамках предоставляемого ui-кита. Дизайн и верстка адаптивные, mobile first.
Должны быть подключены Яндекс.Метрики и Google Analytics.
Сайт представляет из себя:
~10 статичных страниц
Лента новостей
Форма обратной связи
Ссылки на партнеров
3-d тур, включающий панорамную съемку с пояснениями по комплексу
Через админку должна быть возможность создавать, удалять и редактировать страницы сайта, редактировать SEO-информацию, управлять контентом на главной странице.
Оценка Lighthouse по категориям Performance, Best practices и Accessibility должна быть не ниже 70.
Заявки фрилансеров
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