Необходимо подобрать зеленые теги для 10 видео на YouTube с использованием сервиса vidIQ. Теги должны быть добавлены в гугл таблицу. После выполнения работы прикрепить скриншоты с подтверждением, что теги зеленые по vidIQ. Срок выполнения - до четверга.