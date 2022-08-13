Запуск поисковой кампании на электронные сигареты ElfBar в Google Ads

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт2 заявки441 просмотр

Доброго времени суток, нужно срочно запустить поисковую рекламную кампанию на одноразовые электронные сигареты ElfBar в Google Ads.

Просьба подавать заявку только если Вы реально можете успешно запустить такую кампанию, спасибо.

Реклама настроена, нужно пройти проверку. 

Для начала нужен максимально быстрый запуск, не супернастройка с проработками аудиторий и тд.

Стартовый набор ключевых слов и текст объявления уже разработаны.

Жду ваших предложений.

Google Ads
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Vetas19
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