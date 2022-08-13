Доброго времени суток, нужно срочно запустить поисковую рекламную кампанию на одноразовые электронные сигареты ElfBar в Google Ads.

Просьба подавать заявку только если Вы реально можете успешно запустить такую кампанию, спасибо.

Реклама настроена, нужно пройти проверку.

Для начала нужен максимально быстрый запуск, не супернастройка с проработками аудиторий и тд.

Стартовый набор ключевых слов и текст объявления уже разработаны.

Жду ваших предложений.