Ищем SEO-специалиста для интересного проекта. Открыты к сотрудничеству с начинающими и более опытными специалистами. Все детали уточняются в переписке.
Запуск поисковой кампании на электронные сигареты ElfBar в Google Ads
Доброго времени суток, нужно срочно запустить поисковую рекламную кампанию на одноразовые электронные сигареты ElfBar в Google Ads.
Просьба подавать заявку только если Вы реально можете успешно запустить такую кампанию, спасибо.
Рекламный аккаунт есть, реклама настроена. Отклонена по нарушению табак.
Для начала нужен максимально быстрый запуск, не супернастройка с проработками аудиторий и тд.
Стартовый набор ключевых слов и текст объявления уже разработаны.
Ожидаем Ваши заявки.
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