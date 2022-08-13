Необходимо подобрать зеленые теги для 10 видео на YouTube с использованием сервиса vidIQ. Теги должны быть добавлены в гугл таблицу. После выполнения работы прикрепить скриншоты с подтверждением, что теги зеленые по vidIQ. Срок выполнения - до четверга.
Настрокить Yoast SEO на сайта Wordpress
Требуется настроить SEO оптимизации на новостном сайта wordpress
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