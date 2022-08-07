Распиарить игру

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Закрыт4 заявки486 просмотров

У меня есть игра. Нужно распиарить игру(что бы появился мотивационный трафик) в google play.

Ссылка на игру https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Kniazikscompany.Sandbox2d

3 года назад
thekniazikMoved
Князик 
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