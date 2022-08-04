Требуется SEO-специалист с 7-10-летним опытом для базовой оптимизации и продвижения сайта на англоязычную аудиторию. Сайт похож на Википедию, с большим объемом контента. Необходимы навыки работы с ссылками, PR и продвижение в соцсетях. Ожидаются доказательства успешной работы с 5 зарубежными проектами, высокий уровень английского и план действий для достижения ТОП-10 по ключевым словам.