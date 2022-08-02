Всем привет!

Мы готовим к запуску интерактивную систему по профориентации для школьников, студентов и взрослых. Нужна реклама :) Нужно максимально эффективно привлекать пользователей (Родителей, школьников) на сайт, чтобы оставляли заявки.

Хочется найти честного SEO специалиста, который добьётся классного результата и выедет новый сайт в ТОП Яндекс и Гугл по ключевым запросам в сегменте «Профориентация».

В случае успеха сотрудничества - предложим расширение взаимодействия: на другие проекты!