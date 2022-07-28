Консультации или услуга по массовому добавлению/созданию/подтверждению гугл мой бизнес. Требуется размещать компании в большой кол-ве. Но почему-то все попытки ведут к блокировкам. Подтверждение делаем через письмо на электронный адрес.

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