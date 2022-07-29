Требуется продвинуть сайт тату студии в Лос-Анджелесе с использованием белых методов SEO. Необходимо попасть в локальную выдачу Google, оптимизировать существующий сайт или создать новый. Копирайтинг на английском языке также нужен для привлечения клиентов. Работы по продвижению следует начинать заранее, так как студия еще не функционирует.
SEO-спец для вывода в ТОП-10 Гугл в США (EN)
Нужен очень опытный (минимум 7-10 лет) SEO-специалист для базовой оптимизации и полного продвижения сайта на англоязычную аудиторию.
Вводные данные:
- Сайт - узконишевой аналог Википедии (https://antispoofing.org/Main_Page). CMS WikiMedia (свой программист есть). Сайту почти 1 год.
- Контент: большие статьи (будет около 100 шт., уже опубликованы 41 шт.) + маленькие FAQ-статьи (сейчас около 140 шт.), в неделю публикуем по 2 - 3 больших статьи.
- Бюджет на покупку ссылок: тратим $1000 - 1470/мес. (это вечные ссылки + PBN).
- Базовая оптимизация почти проведена. Есть план по закупке вечных ссылок и PBN еще на 5 месяцев. Есть тех. аудиты, планы и отчетные документы от прошлого SEO-спеца.
- Сейчас нужно в частности продвижение в соцсетях и PR. Также есть перечень вопросов, которые нужно отработать, список дадим.
Цель – вывести сайт в ТОП-10 поиска Google по ключевым словам на заданную узкую IT-тему (антиспуфинг), список ключей дадим (2 из ключей уже в ТОП-10).
Просьба откликаться только в случае наличия подтвержденного опыта SEO как минимум для 5 зарубежных компаний за последние 3 года + достаточный хороший уровень английского языка. Рассматриваем только исполнителей из России. Обязателен опыт публикации ссылок в Википедии и выхода там из бана.
В отклике просьба указать:
1. доказательства работы по продвижению 5 зарубежных компаний
2. каков ваш уровень английского, чем можете подтвердить
3. ваш план действий с оценкой срока и стоимости, разделенный минимум на 2 этапа: 1. базовая оптимизация, 2. продвижение до достижения ТОП-10 поиска Google по ключевым словам
4. размер вашей почасовой ставки
Спасибо!
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