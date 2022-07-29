Нужен очень опытный (минимум 7-10 лет) SEO-специалист для базовой оптимизации и полного продвижения сайта на англоязычную аудиторию.

Вводные данные:

- Сайт - узконишевой аналог Википедии (https://antispoofing.org/Main_Page). CMS WikiMedia (свой программист есть). Сайту почти 1 год.

- Контент: большие статьи (будет около 100 шт., уже опубликованы 41 шт.) + маленькие FAQ-статьи (сейчас около 140 шт.), в неделю публикуем по 2 - 3 больших статьи.

- Бюджет на покупку ссылок: тратим $1000 - 1470/мес. (это вечные ссылки + PBN).

- Базовая оптимизация почти проведена. Есть план по закупке вечных ссылок и PBN еще на 5 месяцев. Есть тех. аудиты, планы и отчетные документы от прошлого SEO-спеца.

- Сейчас нужно в частности продвижение в соцсетях и PR. Также есть перечень вопросов, которые нужно отработать, список дадим.

Цель – вывести сайт в ТОП-10 поиска Google по ключевым словам на заданную узкую IT-тему (антиспуфинг), список ключей дадим (2 из ключей уже в ТОП-10).

Просьба откликаться только в случае наличия подтвержденного опыта SEO как минимум для 5 зарубежных компаний за последние 3 года + достаточный хороший уровень английского языка. Рассматриваем только исполнителей из России. Обязателен опыт публикации ссылок в Википедии и выхода там из бана.

В отклике просьба указать:

1. доказательства работы по продвижению 5 зарубежных компаний

2. каков ваш уровень английского, чем можете подтвердить

3. ваш план действий с оценкой срока и стоимости, разделенный минимум на 2 этапа: 1. базовая оптимизация, 2. продвижение до достижения ТОП-10 поиска Google по ключевым словам

4. размер вашей почасовой ставки

Спасибо!