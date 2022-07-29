Необходимо выполнить парсинг сайта для извлечения карточек товара, включая все фотографии и текстовую информацию. Задача направлена на получение структурированных данных с указанного ресурса.
Продвижение сайта в Google + копирайтинг на английском + оптимизация
Нужно продвинуть сайт в гугл. Тату студия в лос анжелесе. Попасть в локальную выдачу. Оптимизировать сайт или создать новый. Тату студия еще не функционирует, но как мы знаем продвигать нужно начинать заранее. Белые методы.
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