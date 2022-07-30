Необходимо оптимизировать адреса страниц для повышения их эффективности в поисковых системах. Обратите внимание на страницы с проблемами CLS и LCP, а также на страницы, которые не обрабатываются pagespeed. Уточните, насколько это влияет на видимость страниц в поиске.
Требуется консультация SEO специалиста
Здравствуйте.
Требуется консультация SEO специалиста относительно оптимизации и продвижения SAAS проекта:
-фин тематика
-мультиязычность
-большое количество страниц в поиске
-стек технологий (в разработке, определяется между Vue.js + Nuxt.js и React.js + Next.js)
Регионы (США, Канада) + другие страны.
Просьба в заявке указывать свой предыдущий опыт работы с проектами в данной сфере + примеры работ
Выбранный исполнитель
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