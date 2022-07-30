Требуется консультация SEO специалиста

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен6 заявок546 просмотров

Здравствуйте.

Требуется консультация SEO специалиста относительно оптимизации и продвижения SAAS проекта:

-фин тематика

-мультиязычность

-большое количество страниц в поиске

-стек технологий (в разработке, определяется между Vue.js + Nuxt.js и React.js + Next.js)

Регионы (США, Канада) + другие страны.

Просьба в заявке указывать свой предыдущий опыт работы с проектами в данной сфере + примеры работ

Next.jsVue.js
3 года назад
johnalexeev
Евгений 
32 года
3 года в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

Ezon
41 год
14 лет в сервисе
Был
2 часа назад
3 года назад
$100
1 день
Провели консультацию. Рассказал все профессионально, подробно и понятно относительно стратегии проекта и дальнейших действий. Рекомендую
Интересный проект и собеседник. Всем рекомендую Евгения в качестве Заказчика. Буду рад снова поработать!

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Денис
 
36 лет
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Ezon
41 год
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Евгений
 
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17 отзывов
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