Search Console - неэффективные адреса страниц

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Закрыт1 заявка870 просмотров

Необходимо "навести порядок" с адресами типа https://inspektorpraci.eu/o-firme/462_girteka-logistics-girteka - по pagespeed дает вроде неплохие результаты (70-80), но консоль ругается (прежде всего на значения CLS и LCP). Насколько понимаю, это влияет на показы страниц в поиске. Если не влияет и заниматься этим не надо, прошу сказать.Связанный вопрос - эффективность конкретной страницы https://inspektorpraci.eu/o-firme/185_otto-work-force-otto - pagespeed ее вообще обработать не может.

3 года назад
AlexShap
37 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Дарья
 
31 год
5 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
7 отзывов(-1)
3 года назад

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