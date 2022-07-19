Необходимо "навести порядок" с адресами типа https://inspektorpraci.eu/o-firme/462_girteka-logistics-girteka - по pagespeed дает вроде неплохие результаты (70-80), но консоль ругается (прежде всего на значения CLS и LCP). Насколько понимаю, это влияет на показы страниц в поиске. Если не влияет и заниматься этим не надо, прошу сказать.Связанный вопрос - эффективность конкретной страницы https://inspektorpraci.eu/o-firme/185_otto-work-force-otto - pagespeed ее вообще обработать не может.