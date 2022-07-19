Требуется собрать семантическое ядро по теме 'Потенция' для России с использованием Яндекса. Необходимо учитывать как информационные, так и коммерческие запросы, с группировкой и частотностями в базовом формате и в кавычках. Выходной файл в формате Excel или Google Docs. Срок выполнения - до завтра, бюджет обсуждается.