Настройка Google Analytics

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Закрыт1 заявка699 просмотров

Шукаємо фахівця з Google Analytics для детального аудиту та до налаштування наявного акаунту компанії.

ТЗ по Аудиту Google Analytics

1. Аналіз наявних Аккаунтів

2. Аналіз наявних Ресурсів, Проєктів атрибуцій; видалення тих, якими не користуємося (або їх інтеграція/злиття, якщо таке можливо)

3. Перевірити коректність налаштування Потоків даних

4. Перевірити коректність роботи всіх налаштованих цілей та подій

5. Визначення подій та налаштування Конверсій на них

6. Cтворення фільтрів для виключення внутрішнього трафіку

7. Встановлення Розумних цілей в Тег менеджері

8. Налаштування ремаркетингу

9. Аналіз зв’язку з акаунтом Google Реклами (та корекція за потреби)

10. Створення воронки продажів

11. Рекомендації щодо необхідності використання ресурсу Universal Analytics і його налаштування у випадку погодження з відділом маркетингу цієї необхідності

Додатково (обговоримо окремо після основних налаштувань)

12. Коротке ознайомлення з тим, що таке DebugView

13. «Екскурсія» по інтерфейсу ресурса "Google Аналітика 4" з поясненнями та коментарями

Чекаю пропозиції по гонорару.

Аня.

3 года назад
Anna_ioniya
33 года
4 года в сервисе
Была
3 года назад

Заявки фрилансеров

Роман
 
41 год
8 лет в сервисе
Был
21 час назад
25 отзывов
3 года назад

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