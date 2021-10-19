Anna_ioniya

Здравствуйте! Нужно написать 12 статтей на тематику организации свадьбы за границей. Каждая новая статья это новая страна. Текст нужен интересный, с ценами и реальной информацией (частично информацию предоставит заказчик). Подскажите, как нам дальше сотрудничать? Я бы ...