Anna_ioniya

[i]Шукаємо фахівця з Google Analytics для детального аудиту та до налаштування наявного акаунту компанії. [/i] [b]ТЗ по Аудиту Google Analytics[/b] 1. Аналіз наявних Аккаунтів 2. Аналіз наявних Ресурсів, Проєктів атрибуцій; видалення тих, якими не користуємося ...
Digital маркетолог (seo, smm, design)
*Digital маркетолог в BDO in Ukraine
*Власниця весільної агенції ИонИя
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
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нет выплат фрилансерам
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нет выбранных исполнителей
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- Поисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрытгод назад
Здравствуйте! Нужно написать 12 статтей на тематику организации свадьбы за границей. Каждая новая статья это новая страна. Текст нужен интересный, с ценами и реальной информацией (частично информацию предоставит заказчик). Подскажите, как нам дальше сотрудничать? Я бы ...Копирайтинг1 заявкаЗакрыт2 года назад
Нужно написать 12 статтей на тематику организации свадьбы за границей. Каждая новая статья это новая страна. Текст нужен интересный, с ценами и реальной информацией (частично информацию предоставит заказчик).Копирайтинг15 заявокЗакрыт2 года назад