Anna_ioniya

Анна Щербакова Anna_ioniya

 
32 годаУкраина/Киев
2 года на фриланс-бирже
Была
год назад
Digital маркетолог (seo, smm, design)

*Digital маркетолог в BDO in Ukraine

*Власниця весільної агенції ИонИя

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  • Настройка Google Analytics

    [i]Шукаємо фахівця з Google Analytics для детального аудиту та до налаштування наявного акаунту компанії. [/i] [b]ТЗ по Аудиту Google Analytics[/b] 1. Аналіз наявних Аккаунтів 2. Аналіз наявних Ресурсів, Проєктів атрибуцій; видалення тих, якими не користуємося ...

    Поисковые системы (SEO)1 заявка
    Закрыт
    год назад

  • 12 статтей по свадебной тематике

    Здравствуйте!  Нужно написать 12 статтей на тематику организации свадьбы за границей. Каждая новая статья это новая страна. Текст нужен интересный, с ценами и реальной информацией (частично информацию предоставит заказчик). Подскажите, как нам дальше сотрудничать? Я бы ...

    Копирайтинг1 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • Написание оптимизированных статтей на свадебную тематику

    Нужно написать 12 статтей на тематику организации свадьбы за границей. Каждая новая статья это новая страна. Текст нужен интересный, с ценами и реальной информацией (частично информацию предоставит заказчик).

    Копирайтинг15 заявок
    Закрыт
    2 года назад