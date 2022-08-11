Ищется менеджер по маркетплейсу, который поможет вывести товар на Wildberries в топ. Основное внимание уделяется SEO-оптимизации и эффективным стратегиям продвижения. Требуется опыт работы с маркетплейсами и знание актуальных методов для достижения высоких позиций в поисковых системах.
Исправление тех ошибок по SEO на сайте wordpress
тз https://docs.google.com/document/d/14IsvzJ3znJorviftk0rOIsO9pV3bGRjO-qc4HydoR94/edit#heading=h.xy3fjk5ttdkw
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