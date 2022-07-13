SEO оптимизация

$600
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт14 заявок352 просмотра

Для молодого проекта требуется SEO специалист который поможет с оптимизацией проекта

Работа распределена на несколько этапов:

- собрать семантическое ядро

- кластеризовать

- распределить по страницам

- подготовить ТЗ на тексты для копирайтеров

- составить мета и заголовки под статьи

- составить мета и заголовки под категории и посадочные на основании собранной семантики

Работа проектная.

Тематика онлайн работа

Оплата WM или картой. Возможна без.сделка 

3 года назад
Ekulin
Егор 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Дарья
 
31 год
5 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
7 отзывов(-1)
3 года назад
Борис
 
44 года
15 лет в сервисе
Был
7 дней назад
20 отзывов
3 года назад
Никита
 
33 года
11 лет в сервисе
Был
15 дней назад
3 года назад
Денис
 
36 лет
5 лет в сервисе
Был
день назад
4 отзыва
3 года назад
ТОП-5
Поисковые системы (SEO)
Виталий
 
32 года
10 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
27 отзывов
3 года назад
Игорь
 
43 года
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
12 отзывов
3 года назад
Никита
 
32 года
7 лет в сервисе
Был
11 дней назад
3 года назад
Евгений
 
29 лет
3 года в сервисе
онлайн
17 отзывов
3 года назад
ТОП-5
Поисковые системы (SEO)
Анатолий
 
41 год
14 лет в сервисе
Был
43 минуты назад
106 отзывов
3 года назад
ТОП-5
Поисковые системы (SEO)
Игорь
 
32 года
9 лет в сервисе
Был
2 часа назад
3 года назад
Юрий
 
36 лет
5 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
1 отзыв
3 года назад
Виталий
 
31 год
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
37 отзывов
3 года назад
Роман
 
41 год
8 лет в сервисе
онлайн
25 отзывов
3 года назад
Артем
 
27 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Розміщення 50 постів на форумах України

    Необхідно розмістити 50 постів на форумах України з безанкорними посиланнями на сайт інтернет-магазину. Кожен пост має бути не менше 200 символів, унікальним, відповідати правилам форуму та не підлягати видаленню. Текст повинен містити не менше двох абзаців. У разі відсутності відповідної теми, допускається створення нової.

    Поисковые системы (SEO)4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Seo карточку для озон

    Необходимо собрать техническое задание по SEO для карточки товара на маркетплейсе Озон. Ожидается проработка ключевых слов, мета-тегов и описания, чтобы улучшить видимость товара в поисковых системах.

    Поисковые системы (SEO)2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужен трафик на зож проекты.

    Ищется специалист для привлечения трафика на проекты в сфере здорового образа жизни. Необходимо разбираться в источниках трафика и работать на постоянной основе. Услуга включает геотаргетинг, выбор расписания и регистрацию. Ожидается работа с реальными пользователями с сайтов, поисковых систем и соцсетей. Срок выполнения — 6 дней.

    NFT
    Поисковые системы (SEO)2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Очистка семантического ядра

    Требуется провести очистку семантического ядра на 2 миллиона запросов, удалив неактуальные данные и шлак. Задача включает анализ и фильтрацию запросов для повышения качества и релевантности ядра.

    Поисковые системы (SEO)4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Altop Real Estate продвижение

    $10

    Требуется специалист для развития YouTube-канала агентства Altop Real Estate. Задача включает вывод канала в топ и активное взаимодействие с аудиторией. Все необходимые инструкции будут предоставлены подходящему кандидату.

    Поисковые системы (SEO)1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • SEO просування інтернет магазину інтимних товарів

    Шукаємо підрядника для SEO просування нашого інтернет-магазину інтимних товарів. Потребуємо спеціаліста для довгострокової співпраці, який забезпечить регулярне просування сайту. Бюджет на лінковий профіль виділяється окремо. Прохання не надсилати шаблонних пропозицій.

    Поисковые системы (SEO)17 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Аудит лендинга.

    Требуется полный разбор лендинга, состоящего из 9 блоков. Необходимо предоставить рекомендации по написанию контента и улучшению индексации в поисковых системах. Ожидается детальный анализ по каждому пункту.

    Поисковые системы (SEO)8 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Продвижение через микроблогеров в телеграм

    Предоставьте услуги по продвижению через микроблогеров в Telegram. Необходимы стратегии для эффективного продвижения товаров и услуг. Опыт в SMM и знание особенностей Telegram приветствуются.

    Поисковые системы (SEO)1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Сео для озон

    Требуется провести SEO продвижение товара на платформе Озон. Необходимо оптимизировать контент и использовать ключевые слова для улучшения поисковых позиций. Ожидается работа по анализу и настройке метаданных, а также рекомендациям по улучшению видимости товара.

    Поисковые системы (SEO)2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Seo-оптимизация сайта

    Требуется провести SEO-оптимизацию сайта rentmotobali.com, созданного на платформе Wix. Задача - вывести сайт в топ-10 Google по ключевым словам: Bali, rent, rental agency, moto, motorbike, driving license. Необходимы рекомендации по улучшению видимости и позиций в поисковых системах.

    Wix
    Поисковые системы (SEO)8 заявок
    Закрыт
    3 года назад