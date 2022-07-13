Необхідно розмістити 50 постів на форумах України з безанкорними посиланнями на сайт інтернет-магазину. Кожен пост має бути не менше 200 символів, унікальним, відповідати правилам форуму та не підлягати видаленню. Текст повинен містити не менше двох абзаців. У разі відсутності відповідної теми, допускається створення нової.
SEO оптимизация
Для молодого проекта требуется SEO специалист который поможет с оптимизацией проекта
Работа распределена на несколько этапов:
1й
- собрать семантическое ядро
- кластеризовать
- распределить по страницам
2й
- подготовить ТЗ на тексты для копирайтеров
- составить мета и заголовки под статьи
- составить мета и заголовки под категории и посадочные на основании собранной семантики
Работа проектная.
Тематика онлайн работа
Оплата WM или картой. Возможна без.сделка
Заявки фрилансеров
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