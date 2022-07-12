Нужен трафик на зож проекты.

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bit.ly/3Ocz1hq Программа тренировок для настоящих мужчин, прокачай своё тело в домашних условиях!

Нужно для заказа:

Разбираться в 1 или более источниках трафика , для максимальной эффективности. Желательно работать на постоянной основе .

Услуга включает:

Геотаргетинг

Выбор расписания

Регистрация

Число точек входа: 1

Глубина просмотра: 1

Мобильный трафик: Да

Время на сайте: 30 сек

Срок выполнения: 6 дней

Тип посетителей: Реальные люди

Источник трафика: С сайтов, С поисковых систем, С соцсетей