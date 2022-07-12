Необходимо осуществить SEO продвижение сайта, посвященного металлическим подвесным потолкам, в Яндекс и Гугл. Применение белых методов для работы с низкочастотными запросами. Ожидается информация о стоимости и опыте работы.
Нужен трафик на зож проекты.
Нужен трафик на зож проекты.
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Нужно для заказа:
Разбираться в 1 или более источниках трафика , для максимальной эффективности. Желательно работать на постоянной основе .
Услуга включает:
Геотаргетинг
Выбор расписания
Регистрация
Число точек входа: 1
Глубина просмотра: 1
Мобильный трафик: Да
Время на сайте: 30 сек
Срок выполнения: 6 дней
Тип посетителей: Реальные люди
Источник трафика: С сайтов, С поисковых систем, С соцсетей
Заявки фрилансеров
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