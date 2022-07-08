Необходимо осуществить SEO продвижение сайта, посвященного металлическим подвесным потолкам, в Яндекс и Гугл. Применение белых методов для работы с низкочастотными запросами. Ожидается информация о стоимости и опыте работы.
Провести SEO аудит сайта
Нужно для сайта bas-rent.com провести профессиональный SEO аудит сайта
1. SEO аудит со всеми рекомендациями и требованиями к исправлению ошибок
2. Рекомендации по оптимизации сайта с созданием ключевых посадочных страниц
3. Покупка статей на миралинкс 20-30 шт, анализ ссылок конкурентов и их наращивание
4. Написание оптимизированных текстов, заголовкой, meta description
Я программист, все доработки, оптимизацию кода, размещение текстов сделаю сам по вашей рекомендации.
Статьи и ссылки прикупить совсем немного и нужно покупать медленно в течение 2-3х месяцев
Заявки фрилансеров
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