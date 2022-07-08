Провести SEO аудит сайта

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Нужно для сайта bas-rent.com провести профессиональный SEO аудит сайта

1. SEO аудит со всеми рекомендациями и требованиями к исправлению ошибок

2. Рекомендации по оптимизации сайта с созданием ключевых посадочных страниц

3. Покупка статей на миралинкс 20-30 шт, анализ ссылок конкурентов и их наращивание

4. Написание оптимизированных текстов, заголовкой, meta description

Я программист, все доработки, оптимизацию кода, размещение текстов сделаю сам по вашей рекомендации.

Статьи и ссылки прикупить совсем немного и нужно покупать медленно в течение 2-3х месяцев

3 года назад
rustem-bakiev
Даниил 
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