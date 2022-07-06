Требуется написать статью строго по техническому заданию для SEO-продвижения. Необходимо оценить сроки выполнения работы и бюджет. Убедитесь, что статья соответствует всем требованиям ТЗ.
Написать сео-текст для товаров на маркетплейсах
Ищем сео-специалиста, который грамотно составит заголовок, описание и т.д. для товара на маркетплейсах
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