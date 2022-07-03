Ищу специалиста по продвижению детской мебели из натурального дерева со средним чеком 100-150 000 руб. (фото подобного товара прикреплено)

От специалиста (с кейсами в подобной нише) нужно определить наиболее эффективную концепцию продвижения и запустить рекламу для лидогенерации.