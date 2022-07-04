Ищется специалист по SEO для продвижения сайта детской мебели из натурального дерева. Необходимо определить эффективную концепцию продвижения и запустить рекламные кампании для лидогенерации. Опыт работы в данной нише и наличие успешных кейсов обязательны.
Middle SEO Specialist
Требуемый опыт работы: 1–3 года
Полная занятость, удаленная работа
Оффер и вилка: Обсуждаемые
Обязанности:
- углубленный анализ рынка и успешных проектов конкурентов;
- участие в разработке стратегии продвижения;
- сбор семантического ядра и составление ТЗ для копирайтеров;
- оn-page SEO;
- оff-page SEO;
- постоянный анализ и поиск наиболее эффективных путей развития проекта;
- Постановка задач на контент;
- Работа с контент менеджером, дизайнером, программистом;
- Самостоятельное ведение сайтов, запуск проектов с нуля;
- Отчетность;
- Выполнение задач поставленных TL;
- Seo - аудит, технический аудит.
- Опыт работы в конкурентных нишах под Бурж (gambling/betting) на соответствующей должности;
- Опыт доведение проектов до результата (топ 1-3 вч);
- Умение работать с сервисами и софтом ahrefs, semrush, netpeak, frog, etc.
- опыт запуска проектов с нуля будет плюсом;
- Знания off-page и on-page SEO ;
- Понимание HTML, CSS на странице;
- знание популярных CMS (обязательно Wordpress);
- умения работы в google docs, sheets;
- быть в курсе основных SEO трендов и SEO best practices;
- знание английского языка: B1 +.
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