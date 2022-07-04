Middle SEO Specialist

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт2 заявки272 просмотра

Требуемый опыт работы: 1–3 года

Полная занятость, удаленная работа

Оффер и вилка: Обсуждаемые

Обязанности:

  • углубленный анализ рынка и успешных проектов конкурентов;
  • участие в разработке стратегии продвижения;
  • сбор семантического ядра и составление ТЗ для копирайтеров;
  • оn-page SEO;
  • оff-page SEO;
  • постоянный анализ и поиск наиболее эффективных путей развития проекта;
  • Постановка задач на контент;
  • Работа с контент менеджером, дизайнером, программистом;
  • Самостоятельное ведение сайтов, запуск проектов с нуля;
  • Отчетность;
  • Выполнение задач поставленных TL;
  • Seo - аудит, технический аудит.
Требования:

  • Опыт работы в конкурентных нишах под Бурж (gambling/betting) на соответствующей должности;
  • Опыт доведение проектов до результата (топ 1-3 вч);
  • Умение работать с сервисами и софтом ahrefs, semrush, netpeak, frog, etc.
  • опыт запуска проектов с нуля будет плюсом;
  • Знания off-page и on-page SEO ;
  • Понимание HTML, CSS на странице;
  • знание популярных CMS (обязательно Wordpress);
  • умения работы в google docs, sheets;
  • быть в курсе основных SEO трендов и SEO best practices;
  • знание английского языка: B1 +.
CSSHTMLWordPress
3 года назад
guest_16496797063102
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Роман
 
41 год
8 лет в сервисе
онлайн
25 отзывов
3 года назад
Николай
 
43 года
12 лет в сервисе
Был
день назад
90 отзывов
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Продвижение нового сайта

    Ищется специалист по SEO для продвижения сайта детской мебели из натурального дерева. Необходимо определить эффективную концепцию продвижения и запустить рекламные кампании для лидогенерации. Опыт работы в данной нише и наличие успешных кейсов обязательны.

    Лидогенерация
    Поисковые системы (SEO)10 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • SEO оптимізація сайту на WordPress

    Потрібно провести SEO оптимізацію для нового сайту на WordPress. Завдання включає налаштування для покращення видимості в пошукових системах, рекомендації щодо контенту та технічних аспектів. Очікується детальний аналіз та впровадження ефективних стратегій для досягнення кращих результатів.

    WordPress
    Поисковые системы (SEO)21 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Настроить рекламу и SEO

    Задача включает контроль дизайна лендинга, выбор домена и проведение подготовительных работ для SEO. Необходимо оценить стоимость услуг по настройке рекламы, оптимизации и последующей поддержке. Ожидается ориентировочная цена за час работы и за подготовительные работы.

    Поисковые системы (SEO)11 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • SEO. Поднять сайт в поисковике

    Требуется провести SEO-оптимизацию для сайта, который в настоящее время отображается на 5-7 странице поисковых систем. Необходимо разработать стратегию продвижения для достижения первой страницы. Укажите стоимость и срок выполнения работ.

    Поисковые системы (SEO)21 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Консультация по Продвижению и Сео Оптимизации

    Ищется специалист для консультации по вопросам продвижения сайта и SEO-оптимизации под Google и Yandex. Обсуждение стратегии продвижения, выбор ниши и бюджета проекта. Подробности будут обсуждены в личной переписке.

    Поисковые системы (SEO)9 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Прорекламировать Ссылку

    Требуется прорекламировать ссылку на букмекерскую контору 1хбет с депозитом 25000 рублей. Необходима SEO-оптимизация для повышения видимости и привлечения целевой аудитории.

    Поисковые системы (SEO)2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Необходимо сделать seo оптимизацию для лендинга

    Требуется провести SEO-оптимизацию нового лендинга. Задача включает добавление сайта в поисковые системы и улучшение позиций в результатах поиска. Ожидается комплексный подход к продвижению.

    Поисковые системы (SEO)13 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужно собрать семантику бурж через Key Collector

    $56

    Требуется собрать семантику под бурж с использованием Key Collector. Необходимо провести парсинг ключей с глубиной 2. Ключи для парсинга будут предоставлены. Кластеризация и чистка ключей не требуются, нужен только готовый проект.

    Поисковые системы (SEO)2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Внешняя оптимизация главной страницы сайта

    Необходимо провести внешнюю оптимизацию главной страницы сайта. Задача включает грамотное распределение ключевых фраз и LSI-слов, редактирование контента, заголовков h1-h6 и метатегов для улучшения видимости в поисковых системах.

    Поисковые системы (SEO)4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Оптимизация и наращивание ссылочной массы

    Необходима оптимизация и наращивание ссылочной массы для многостраничных порталов и новостных сайтов. Требуется аудит текущей ситуации, разработка стратегии наращивания, поиск качественных доноров и контроль размещения ссылок. Ищем опытного линкбилдера для успешной реализации проекта.

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад