Сделать статью строго по тз

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт1 заявка256 просмотров

Сделать статью по тз, для СЕО продвижения, оцените по времени и бюджету

 https://docs.google.com/document/d/1Z4IppXicsPH0y_8PWBfbWn0sSkvo_-s73am_gTbtKqk/edit?usp=sharing

3 года назад
pisalo
Борис 
39 лет
17 лет в сервисе
Была
6 дней назад

Заявки фрилансеров

Мария
 
30 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад

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