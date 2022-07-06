Задача заключается в продвижении двух YouTube каналов с целью увеличить количество подписчиков в 10 раз. Необходимо разработать стратегию, проработать семантическое ядро для контента и оптимизировать видео для вывода в топ. Важно правильно настроить рекомендации для успешного продвижения.
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