Задача заключается в продвижении двух YouTube каналов с целью увеличить количество подписчиков в 10 раз. Необходимо разработать стратегию, проработать семантическое ядро для контента и оптимизировать видео для вывода в топ. Важно правильно настроить рекомендации для успешного продвижения.