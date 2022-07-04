Требуется Linkbuilder / Outreach specialist с опытом от 1 года. Необходимы знания английского языка (intermediate и выше), инструментов анализа ссылок и понимание принципов работы Google. Обязанности включают подбор сайтов-доноров, проверку размещения ссылок и ведение баз доноров. Условия: работа на зарубежный рынок, полный рабочий день, предоставление всех необходимых инструментов.
Раскрутка сайта с поднятием в топ 5 по региону.
раскрутка сайта https://www.robinzon24.ru/
предлагайте варианты и цены пожалуйста.
большие цены можно не предлагать, бюджет ограничен.
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