Требуется Middle SEO Specialist с опытом 1-3 года для удаленной работы. Обязанности включают анализ рынка, разработку стратегии продвижения, сбор семантического ядра, on-page и off-page SEO, а также взаимодействие с командой. Знания HTML, CSS и популярных CMS, таких как WordPress, обязательны. Опыт работы в нишах gambling/betting приветствуется.