Linkbuilder / Outreach specialist

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт1 заявка260 просмотров

Требуемый опыт работы: 1–3 года

Полная занятость, удаленная работа

Требования:

  • Знание английского языка: intermediate и выше;
  • Знание инструментов для анализа ссылок (Ahrefs, Checktrust, SimilarWeb, etc.);
  • Понимание ключевых метрик для оценки доноров;
  • Опыт работы с GoogleSheets / Docs;
  • Наличие опыта работы от 3 месяцев: аутрич, крауд, сабмиты, и др;
  • Понимание базовых принципов работы поисковой системы Google;
  • Своя база доноров — не критично, но приветствуется;
  • Ответственность и организованность;
  • Усидчивость, готовность к рутинной работе.
Обязанности:
  • Оценка и подбор сайтов-доноров, в соответствии с заданными критериями;
  • Работа четко по плану ссылочной стратегии;
  • Проверка размещения ссылок, индексация новых ссылок, отслеживание битых и потерянных ссылок;
  • Письменная коммуникация с веб-мастерами;
  • Сбор, компиляция и ведение баз доноров;
Условия:
  • ﻿﻿Работа только на зарубежный рынок;
  • Свой отдел копирайтинга;
  • Минимальный объем аутрич 50 ссылок в месяц;
  • Фул-тайм работа по Киеву с 10:00 до 18:00;
  • Все необходимые для работы инструменты и база знаний;
  • Испытательный срок 1 - 3 месяца (зависит от опыта и результатов за время работы);
  • Уровень заработной платы зависит напрямую от вашего опыта и знаний.
3 года назад
guest_16496797063102
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Дарья
 
34 года
10 лет в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад

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