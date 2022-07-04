Требуется Middle SEO Specialist с опытом 1-3 года для удаленной работы. Обязанности включают анализ рынка, разработку стратегии продвижения, сбор семантического ядра, on-page и off-page SEO, а также взаимодействие с командой. Знания HTML, CSS и популярных CMS, таких как WordPress, обязательны. Опыт работы в нишах gambling/betting приветствуется.
Linkbuilder / Outreach specialist
Требуемый опыт работы: 1–3 года
Полная занятость, удаленная работа
Требования:
- Знание английского языка: intermediate и выше;
- Знание инструментов для анализа ссылок (Ahrefs, Checktrust, SimilarWeb, etc.);
- Понимание ключевых метрик для оценки доноров;
- Опыт работы с GoogleSheets / Docs;
- Наличие опыта работы от 3 месяцев: аутрич, крауд, сабмиты, и др;
- Понимание базовых принципов работы поисковой системы Google;
- Своя база доноров — не критично, но приветствуется;
- Ответственность и организованность;
- Усидчивость, готовность к рутинной работе.
- Оценка и подбор сайтов-доноров, в соответствии с заданными критериями;
- Работа четко по плану ссылочной стратегии;
- Проверка размещения ссылок, индексация новых ссылок, отслеживание битых и потерянных ссылок;
- Письменная коммуникация с веб-мастерами;
- Сбор, компиляция и ведение баз доноров;
- Работа только на зарубежный рынок;
- Свой отдел копирайтинга;
- Минимальный объем аутрич 50 ссылок в месяц;
- Фул-тайм работа по Киеву с 10:00 до 18:00;
- Все необходимые для работы инструменты и база знаний;
- Испытательный срок 1 - 3 месяца (зависит от опыта и результатов за время работы);
- Уровень заработной платы зависит напрямую от вашего опыта и знаний.
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