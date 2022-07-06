Продвижение 2х ютюб каналов

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт1 заявка270 просмотров

Цель увеличить в 10 раз количество подписчиков

- Разработать стратегию

- Проработать семантическое ядро под контент

- Оптимизация и вывод роликов в топ

- Правильно построить все чтобы попадать в рекомендации

Канал 1: https://www.youtube.com/c/vedicworld1

Канал 2: https://www.youtube.com/channel/UCxYWQW6CvYP8NQpw96wm9GA

3 года назад
nikitamarketing
37 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Наира
 
37 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад

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