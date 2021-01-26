nikitamarketing

Нужно подготовить и загрузить в Канву шаблоны для упаковки постов и сторис в Инст Что нужно подготовить: 1) Фирменная рамку, куда будет помещаться фото для ленты 2) Фирменная подложка для текста в ленте 3) Подложка для текста к остальным ...
- Дизайн продукциинет заявокЗакрытгод назад
- $120
Нужно подготовить и загрузить в Канву шаблоны для упаковки постов и сторис в Инст Что нужно подготовить: 1) Фирменная рамку, куда будет помещаться фото для ленты 2) Фирменная подложка для текста в ленте 3) Подложка для текста к остальным ...Дизайн продукции1 исполнительЗакрытгод назад
Цель увеличить в 10 раз количество подписчиков - Разработать стратегию - Проработать семантическое ядро под контент - Оптимизация и вывод роликов в топ - Правильно построить все чтобы попадать в рекомендации Канал 1: https://www.youtube.com/c/vedicworld1 Канал 2: https://www.youtube.com/channel/UCxYWQW6CvYP8NQpw96wm9GAПоисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрытгод назад
Добрый день. Нужно сделать базовые seo настройки сайта eastresidence.net созданного в wix. Настроить метатеги, заглавия страниц, проверить индексацию страниц в google , вообще посмотреть что ещё нужно сделать чтобы сайт в поиске отображался нормальноПоисковые системы (SEO)11 заявокЗакрыт2 года назад
- $18
Все ТЗ описано тут: https://docs.google.com/document/d/1knNK1XKSbMhHmZo5JIm0NMr5xuNtGTbHnZxL7KpDwws/edit?usp=sharing Бюджет - 18$(500грн)Баннеры1 исполнительЗавершен2 года назад
- $30
Нужно отрисовать 36 иконок знаков зодиака: https://fex.net/uk/s/o6mpatl в минимизированном одно стиле. Пример: [url=https://prnt.sc/zcguki]https://prnt.sc/zcguki[/url] [url=https://prnt.sc/zch09p]https://prnt.sc/zch09p[/url] [url=https://prnt.sc/zch9dh]https://prnt.sc/zch9dh[/url] [url=https://prnt.sc/zchqg3]https://prnt.sc/zchqg3 [/url]Разработанные знаки расположить по 3 м кругам Пример: https://prnt.sc/yj1chzИконки и Пиксель-арт20 заявокЗакрыт3 года назад
Ищу человека, который будет писать тексты и делать рерайты для постов. По формуле AIDA (это важно) Тематика паблика: психология, саморазвитие, отношения По готовому контент плану. 1 пост в деньСоциальные сети (SMM и SMO)нет заявокЗакрыт3 года назад
- $10
Нужно отрисовать иконку для логотипа в векторе. Иконка - цветочек и все что внутри (как в примере) Все должно быть в 2х цветах (красный и белый)Иллюстрации и Рисунки12 заявокЗакрыт3 года назад