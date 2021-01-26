nikitamarketing

Никита Мицевич nikitamarketing

 
35 летУкраина/Киев
3 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$15
выплачено фрилансерам
25%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Подготовить и загрузить в Канву шаблоны для упаковки ИНСТ

    Нужно подготовить и загрузить в Канву шаблоны для упаковки постов и сторис в Инст Что нужно подготовить: 1) Фирменная рамку, куда будет помещаться фото для ленты 2) Фирменная подложка для текста в ленте 3) Подложка для текста к остальным ...

    Дизайн продукциинет заявок
    Закрыт
    год назад

  • Сделать Шаблоны постов и сторис INST для Canva

    $120

    Нужно подготовить и загрузить в Канву шаблоны для упаковки постов и сторис в Инст Что нужно подготовить: 1) Фирменная рамку, куда будет помещаться фото для ленты 2) Фирменная подложка для текста в ленте 3) Подложка для текста к остальным ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Закрыт
    год назад

  • Продвижение 2х ютюб каналов

    Цель увеличить в 10 раз количество подписчиков - Разработать стратегию - Проработать семантическое ядро под контент - Оптимизация и вывод роликов в топ - Правильно построить все чтобы попадать в рекомендации Канал 1: https://www.youtube.com/c/vedicworld1 Канал 2: https://www.youtube.com/channel/UCxYWQW6CvYP8NQpw96wm9GA

    Поисковые системы (SEO)1 заявка
    Закрыт
    год назад

  • SEO оптимизация сайта на Wix

    Добрый день. Нужно сделать базовые seo настройки сайта eastresidence.net созданного в wix. Настроить метатеги, заглавия страниц, проверить индексацию страниц в google , вообще посмотреть что ещё нужно сделать чтобы сайт в поиске отображался нормально

    Поисковые системы (SEO)11 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Отрисовать иконки знаков зодиака

    $30

    Нужно отрисовать 36 иконок знаков зодиака: https://fex.net/uk/s/o6mpatl в минимизированном одно стиле. Пример: [url=https://prnt.sc/zcguki]https://prnt.sc/zcguki[/url] [url=https://prnt.sc/zch09p]https://prnt.sc/zch09p[/url] [url=https://prnt.sc/zch9dh]https://prnt.sc/zch9dh[/url] [url=https://prnt.sc/zchqg3]https://prnt.sc/zchqg3 [/url]Разработанные знаки расположить по 3 м кругам Пример: https://prnt.sc/yj1chz

    Иконки и Пиксель-арт20 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Копирайтинг Инстаграм

    Ищу человека, который будет писать тексты и делать рерайты для постов. По формуле AIDA (это важно) Тематика паблика: психология, саморазвитие, отношения По готовому контент плану. 1 пост в день

    Социальные сети (SMM и SMO)нет заявок
    Закрыт
    3 года назад
Отзывы фрилансеров
vzdes
29 летУкраина
3 года в сервисе
Была
2 года назад
$15
10 баллов
2 года назад
Разработать комплект баннеров (1 дизайн+9 ресайзов)
Приятно работать с Никитой, понятное ТЗ, приятная коммуникация, быстрая оплата и оперативная связь :) Рада нашему сотрудничеству. Спасибо!
Все очень понравилось. Качество, подход и оперативность. Баннера получились красивые и точно по ТЗ в согласованные сроки. Рекомендую Валерию к сотрудничеству!
Ответный отзыв