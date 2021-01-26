nikitamarketing

Нужно подготовить и загрузить в Канву шаблоны для упаковки постов и сторис в Инст Что нужно подготовить: 1) Фирменная рамку, куда будет помещаться фото для ленты 2) Фирменная подложка для текста в ленте 3) Подложка для текста к остальным ...