Необходимо разработать и загрузить в Canva шаблоны для постов и сторис в Instagram. Включает создание фирменных рамок, подложек для текста и шаблонов для цитат. Дизайн должен быть легким, утонченным и современным, с акцентом на минимализм и эмоциональность. Требуется 5-6 вариаций для разнообразия.
Подготовить и загрузить в Канву шаблоны для упаковки ИНСТ
Нужно подготовить и загрузить в Канву шаблоны для упаковки постов и сторис в Инст
Что нужно подготовить:
1) Фирменная рамку, куда будет помещаться фото для ленты
2) Фирменная подложка для текста в ленте
3) Подложка для текста к остальным 2м колонкам
4) Шаблон для цитат
5) Подобрать шрифт для обложек
6) Подобрать шрифт для субтитров к видео
7) Шабоны для сторис и Reels
Все сделать 5-6 вариациях, для того чтобы было не однообразно
Про проект:
Инстаграм духовного лидера.
Текущий инстаграм, который хотим переупаковать: https://instagram.com/shri_guru_svg?igshid=YmMyMTA2M2Y=
Описание дизайна:
Если в двух словах, то дизайн должен быть "вкусным".
То есть легким, изящным, утонченным, чтобы мы передавали эмоцию возвышенности. Не должно быть грубых, крупных, ярких деталей в "индийском" стиле. Он не должен кричать. То есть такие рамки не подходят.
Не нужно ориентироваться на второй инстаграм, там по дизайну много вопросов.
наш дизайн должен быть современным, то есть быть вместе с последними трендами вебдизайна и мобильных приложений, чтобы он не выглядел неудачно особенным, а наоборот привычным для людей в плане современности. Современные тенденции это больше минимализм.
С другой стороны, дух благости - это завитки, узоры, нет прямых острых углов, геометрически-четких линий. И тут самое сложное это балансировать между двумя этими стилями.
Так не подходит: https://instagram.com/swami_vishnudevananda_giri?igshid=YmMyMTA2M2Y=
Дизайн можно сделать в фотошопе и потом загрузить слои в Канву. Можно частично в канве, частично в фотошопе.
Заявки фрилансеров
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