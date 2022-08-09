У меня есть в наличии макет 2х имен для вырезки из ПВХ. Надо скорректировать размер (то есть увеличить высоту букв) и изменить шрифт, чтобы между буквами на было разрыва. То есть каждое имя было вырезано слитно ( без разрыва между буквами). Длину каждого имени желательно оставить как есть в файле.