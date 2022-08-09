Скорректировать макет для вырезки 2х имен из ПВХ

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Закрыт7 заявок391 просмотр

У меня  есть в  наличии  макет 2х  имен для вырезки из ПВХ. Надо скорректировать размер (то есть  увеличить высоту букв) и изменить шрифт,  чтобы между  буквами  на  было  разрыва. То  есть каждое  имя  было вырезано слитно ( без  разрыва  между  буквами).  Длину каждого имени  желательно  оставить  как есть в  файле.

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