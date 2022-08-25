Дизайн карт МАК

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Завершен5 заявок503 просмотра

Всем привет, работаю над созданием колоды МАК, этот удивительный и творческий процесс, нужна помощь в дизайне, будущая колода будет из 50 карт. Буду рада к сотрудничеству.

3 года назад
Ozenkateryna
Екатерина 
30 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад

Выбранный исполнитель

dum187
37 лет
15 лет в сервисе
Был
17 дней назад
3 года назад
$150
1 день
Отличная работа! Достойные цены! Приятно работать с человеком, который тебя понимает. Спасибо, Евгений! Всем рекомендую!
Был рад сотрудничеству. Задание поставлено четко, оплата без промедлений. Мои рекомендации!

Заявки фрилансеров

Дарья
 
38 лет
11 лет в сервисе
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год назад
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dum187
37 лет
15 лет в сервисе
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17 дней назад
3 года назад
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Анастасия
 
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Арсений
 
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3 года назад
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Станислав
 
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