Необходимо разработать дизайн двухсторонней листовки формата A6 для школы. В работе использовать предоставленные пункты и наброски. Ожидается креативный подход и внимание к деталям для привлечения внимания целевой аудитории.
Дизайн карт МАК
Всем привет, работаю над созданием колоды МАК, этот удивительный и творческий процесс, нужна помощь в дизайне, будущая колода будет из 50 карт. Буду рада к сотрудничеству.
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