Ищется специалист для разработки дизайна фото товара для маркетплейса. Задача включает создание визуально привлекательных изображений и инфографики на постоянной основе для представления продукции. Требуется опыт в работе с визуальным контентом и знание особенностей маркетплейсов.
Нужно создать дизайн 2 карт размером 75х120 мм
Нужно создать дизайн 2 карт размером 75х120 мм. Лаконичный, стильный дизайн в едином стиле - это самое главное, что мне нужно ( для всех карт разный, примеры того, что нужно, дам).
Требования:
1. оставить припуски по 3 мм с каждой стороны. Изначально нужно делать изображение 81х126, чтобы после обрезки она стала 75*120
2. цвета в CMYK цветовой профиль Coated Fogra39l vigc 260. Это требование типографии
3. обязательно нужен psd макет со слоями
Пока даю 2 тестовые карты, если понравится, то будем договариваться о всех остальных карт. Пример того, как это будет выглядеть, прикреплен
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