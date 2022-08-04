Нужно создать дизайн 2 карт размером 75х120 мм

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Нужно создать дизайн 2 карт размером 75х120 мм. Лаконичный, стильный дизайн в едином стиле - это самое главное, что мне нужно ( для всех карт разный, примеры того, что нужно, дам).

Требования:

1. оставить припуски по 3 мм с каждой стороны. Изначально нужно делать изображение 81х126, чтобы после обрезки она стала 75*120

2. цвета в CMYK цветовой профиль Coated Fogra39l vigc 260. Это требование типографии

3. обязательно нужен psd макет со слоями

Пока даю 2 тестовые карты, если понравится, то будем договариваться о всех остальных карт. Пример того, как это будет выглядеть, прикреплен

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