Требуется разработать дизайн 2 карт размером 75х120 мм. Дизайн должен быть лаконичным и стильным, с учетом припусков по 3 мм и цветового профиля CMYK. Обязательно предоставить PSD макет со слоями. После успешного выполнения тестовых карт возможно продолжение сотрудничества.
Дизайн упаковки
Дизайн для упаковки шоколадного хлеба.
Условия оплаты: Полная оплата по факту выполнения (без предоплаты).
Срок выполнения: 3 часа.
Выбранный исполнитель
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