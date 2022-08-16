Дизайн коробки

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Закрыт15 заявок411 просмотров

коробка 20*20*4,5 для сладостей со всего мира (Япония, США,Корея,Китай,Турция,Англия,Россия). на коробке должна быть также нарисована открытка или конверт международный типа с пустыми строками ( чтобы покупатель сам подписал для кого этот подарочный набор и поздравляю с чем и тп). Хотелось бы все в современном минималистическом стиле, без цветочков, солнышек. Но можно при этом нарисовать земной шар например. логотип вышлю отдельно. 

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