коробка 20*20*4,5 для сладостей со всего мира (Япония, США,Корея,Китай,Турция,Англия,Россия). на коробке должна быть также нарисована открытка или конверт международный типа с пустыми строками ( чтобы покупатель сам подписал для кого этот подарочный набор и поздравляю с чем и тп). Хотелось бы все в современном минималистическом стиле, без цветочков, солнышек. Но можно при этом нарисовать земной шар например. логотип вышлю отдельно.