Сделать Шаблоны постов и сторис INST для Canva

$120
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Закрыт2 заявки212 просмотров

Нужно подготовить и загрузить в Канву шаблоны для упаковки постов и сторис в Инст

Что нужно подготовить:

1) Фирменная рамку, куда будет помещаться фото для ленты

2) Фирменная подложка для текста в ленте

3) Подложка для текста к остальным 2м колонкам

4) Шаблон для цитат

5) Подобрать шрифт для обложек

6) Подобрать шрифт для субтитров к видео

7) Шабоны для сторис и Reels

Все сделать 5-6 вариациях, для того чтобы было не однообразно

Про проект:

Инстаграм духовного лидера.

Текущий инстаграм, который хотим переупаковать: https://instagram.com/shri_guru_svg?igshid=YmMyMTA2M2Y=

Описание дизайна: 

Если в двух словах, то дизайн должен быть "вкусным".

То есть легким, изящным, утонченным, чтобы мы передавали эмоцию возвышенности. Не должно быть грубых, крупных, ярких деталей в "индийском" стиле. Он не должен кричать. То есть такие рамки не подходят.

Не нужно ориентироваться на второй инстаграм, там по дизайну много вопросов.

наш дизайн должен быть современным, то есть быть вместе с последними трендами вебдизайна и мобильных приложений, чтобы он не выглядел неудачно особенным, а наоборот привычным для людей в плане современности. Современные тенденции это больше минимализм.

С другой стороны, дух благости - это завитки, узоры, нет прямых острых углов, геометрически-четких линий. И тут самое сложное это балансировать между двумя этими стилями.

Так не подходит: https://instagram.com/swami_vishnudevananda_giri?igshid=YmMyMTA2M2Y=

Дизайн можно сделать в фотошопе и потом загрузить слои в Канву. Можно частично в канве, частично в фотошопе.

3 года назад
nikitamarketing
37 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

paravozik_peina
Александр 
22 года
5 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
3 года назад
$120
2 дня
Escrow

Заявки фрилансеров

Яна
 
21 год
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
paravozik_peina
Александр 
22 года
5 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
3 года назад

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