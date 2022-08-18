Макет альбома (журнала)

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Закрыт3 заявки218 просмотров

Нужно сделать похожий аналог альбома как на картинках.Общий объём 54 страницы А4.В приоритете отклики с примерами.

3 года назад
guest_16597012863045
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