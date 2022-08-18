Разработайте дизайн коробки размером 20*20*4,5 см для сладостей со всего мира, включая Японию, США, Корею и другие страны. Коробка должна содержать открытку или конверт международного типа с пустыми строками для подписей. Оформление в современном минималистическом стиле без цветочных мотивов, возможно изображение земного шара. Логотип предоставим отдельно.
Макет альбома (журнала)
Нужно сделать похожий аналог альбома как на картинках.Общий объём 54 страницы А4.В приоритете отклики с примерами.
Заявки фрилансеров
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