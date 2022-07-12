Требуется провести SEO аудит сайта bas-rent.com с полным списком рекомендаций для исправления ошибок. Необходимо также разработать рекомендации по оптимизации, создать ключевые посадочные страницы, приобрести 20-30 статей на миралинкс и провести анализ ссылок конкурентов. Оптимизированные тексты и meta description также должны быть написаны. Все доработки сделает заказчик.