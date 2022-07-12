Необходимо осуществить SEO продвижение сайта, посвященного металлическим подвесным потолкам, в Яндекс и Гугл. Применение белых методов для работы с низкочастотными запросами. Ожидается информация о стоимости и опыте работы.
Очистка семантического ядра
Задача стоит очистить сем ядро на 2млн от шлака
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