Robots.txt и sitemap.xml

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Закрытнет заявок80 просмотров

Денис, добрый день.

Для сайта https://kukla-hm.ru/  Необходима правильная настройка 

Убрать из поиска дублирование ненужных технических страниц и каталогов

Задать набор стандартных правил и ограничений (закрываются от индексации административные страницы, личные данные пользователя, отладочная информация).

Настройка правил и ограничений для роботов Google. 

3 года назад
guest_16577944292887
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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