Собрать семантику по теме займов на карту

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Закрыт1 заявка344 просмотра

есть около 160 листингов по теме микрозаймов.

Нужно собрать для каждого листинга семантику (без региона)

Дублей запросов между группами быть не должно

Снять частотность "с кавычками" по вордстат.

Для каждой группы посчитать сумму частотности "с кавычками"

Через https://arsenkin.ru/tools/sp/ - для каждой группы собрать слова, задающие тематику и также добавить в документ. Аккаунт от arsenkin tools выдам. там все просто

3 года назад
platinumseo
Потолицын 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Борис
 
44 года
15 лет в сервисе
Был
7 дней назад
20 отзывов
3 года назад

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