есть около 160 листингов по теме микрозаймов.

Нужно собрать для каждого листинга семантику (без региона)

Дублей запросов между группами быть не должно

Снять частотность "с кавычками" по вордстат.

Для каждой группы посчитать сумму частотности "с кавычками"

Через https://arsenkin.ru/tools/sp/ - для каждой группы собрать слова, задающие тематику и также добавить в документ. Аккаунт от arsenkin tools выдам. там все просто