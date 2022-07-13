Требуется SEO специалист для оптимизации молодого проекта. Задачи включают сбор семантического ядра, кластеризацию, распределение по страницам, а также подготовку ТЗ для копирайтеров и составление мета-данных. Оплата возможна через WM или картой.
Собрать семантику по теме займов на карту
есть около 160 листингов по теме микрозаймов.
Нужно собрать для каждого листинга семантику (без региона)
Дублей запросов между группами быть не должно
Снять частотность "с кавычками" по вордстат.
Для каждой группы посчитать сумму частотности "с кавычками"
Через https://arsenkin.ru/tools/sp/ - для каждой группы собрать слова, задающие тематику и также добавить в документ. Аккаунт от arsenkin tools выдам. там все просто
Заявки фрилансеров
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