Собрать семантическое ядро с группировкой (медицина)

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт2 заявки362 просмотра

Здравствуйте.

Нужно собрать СЯ по тематике "Потенция".

Регион: РФ, пс: яндекс, частотности нужны базовая и в кавычках "".

Группировать (кластеризовать) запросы. Интересуют информационные запросы, но коммерцию тоже можно оставить.

Можно начать с этой маски http://joxi.ru/eAO6o5oUvXbKb2

Подобрать и другие маски можно.

Выходной файл excel или google docs.

Срок: до завтра (утро или обед), бюджет-ваши предложения.

3 года назад
senutaka
Виталий 
41 год
10 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Роман
 
41 год
8 лет в сервисе
Был
21 час назад
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Никита
 
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Был
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3 года назад

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