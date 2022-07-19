Требуется продвинуть сайт на WordPress в ТОП-3 по запросу 'Дизайн упаковки'. Необходима комплексная SEO-оптимизация, включая анализ ключевых слов, улучшение контента и наращивание ссылочной массы. Ожидается детальный план действий и отчет о выполненных работах.
SEO-продвижение сайта в Google
Задача:
Сайт https://themafia.by/ необходимо продвинуть по некоторым позициям в топ в Google для Минска
Бюджет:
До 300$
В сопроводительном письме обязательно ответьте на вопросы ниже:
1) Почему позиция "Ведущий мафии в Минске", имеющей соответственную страницу, не топ-1 в выдаче?
2) Какие запросы посоветуете продвинуть для ниш дни рождения, корпоративы, тимбилдинги с игрой мафия в Google? И другие ваши предложения по продвижению сайта + общие комментарии, если заметили, что можно сделать лучше для показателей seo в Минске (позиции и так хорошие, конкуренты не значительны). Срок, цена и какие решения?
3) Цены за ваши услуги в $? Входит ли техническая часть, ссылки, копирайтинг?
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Поисковые системы (SEO)11 заявокЗакрыт2 года назад
Шукаємо фахівця з Google Analytics для детального аудиту та налаштування акаунту. Аналіз наявних ресурсів, перевірка коректності налаштувань, створення фільтрів та конверсій. Додатково - знайомство з DebugView та інтерфейсом Google Analytics 4.Поисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт3 года назад
Требуется SEO-специалист для создания эффективного заголовка и описания товара на ВБ. Необходим опыт в оптимизации контента для поисковых систем и навыки привлечения внимания к продукту.Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется настройка рекламы для продвижения фотографа на английском и испаноязычном рынках. Сайт уже существует, необходима оптимизация для поисковых систем и реклама для достижения целевой аудитории.Поисковые системы (SEO)8 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется собрать семантическое ядро по теме 'Потенция' для России с использованием Яндекса. Необходимо учитывать как информационные, так и коммерческие запросы, с группировкой и частотностями в базовом формате и в кавычках. Выходной файл в формате Excel или Google Docs. Срок выполнения - до завтра, бюджет обсуждается.Поисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт3 года назад
- $340
Требуется исправление ошибок по SEO на сайте WordPress. Основной акцент на оптимизацию для поисковых систем. Подробное ТЗ доступно по ссылке. Необходим опыт работы с SEO и WordPress.Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен3 года назад
Ищется менеджер по маркетплейсу, который поможет вывести товар на Wildberries в топ. Основное внимание уделяется SEO-оптимизации и эффективным стратегиям продвижения. Требуется опыт работы с маркетплейсами и знание актуальных методов для достижения высоких позиций в поисковых системах.Поисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт3 года назад
Требуется настройка файлов robots.txt и sitemap.xml для сайта https://kukla-hm.ru/. Необходимо устранить дублирование ненужных страниц, задать ограничения для индексации административных страниц и личных данных пользователя, а также настроить правила для роботов Google.Поисковые системы (SEO)нет заявокЗакрыт3 года назад