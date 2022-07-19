Задача:

Сайт https://themafia.by/ необходимо продвинуть по некоторым позициям в топ в Google для Минска

Бюджет:

До 300$

В сопроводительном письме обязательно ответьте на вопросы ниже:

1) Почему позиция "Ведущий мафии в Минске", имеющей соответственную страницу, не топ-1 в выдаче?

2) Какие запросы посоветуете продвинуть для ниш дни рождения, корпоративы, тимбилдинги с игрой мафия в Google? И другие ваши предложения по продвижению сайта + общие комментарии, если заметили, что можно сделать лучше для показателей seo в Минске (позиции и так хорошие, конкуренты не значительны). Срок, цена и какие решения?

3) Цены за ваши услуги в $? Входит ли техническая часть, ссылки, копирайтинг?