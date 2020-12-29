Требуется изменить механизм перелинковки страниц работодателя на сайте inspektorpraci.eu. Перелинковка должна осуществляться по уникальному ID работодателя, чтобы избежать ошибок при поиске вакансий. Необходимо адаптировать актуальный код, заменив поиск по имени на использование ID из таблицы работодателей.
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт3 года назад
Необходимо реализовать личный кабинет пользователя с функциями регистрации и логина. Кабинет должен позволять добавлять, удалять и обновлять записи пользователя. Интеграция с базой данных сайта обязательна. Подробности в приложенном файле.Веб-программирование10 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо оптимизировать адреса страниц для повышения их эффективности в поисковых системах. Обратите внимание на страницы с проблемами CLS и LCP, а также на страницы, которые не обрабатываются pagespeed. Уточните, насколько это влияет на видимость страниц в поиске.Поисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт3 года назад
Создайте SEO текст для страницы, предлагающей помощь беженцам из Украины в Польшу. Включите информацию о доступных ресурсах, формах поиска и поддержке, чтобы привлечь внимание к странице и улучшить ее видимость в поисковых системах.Поисковые системы (SEO)нет заявокЗакрыт3 года назад
Требуется настроить сортировку каталога объектов на сайте, созданном на Yii2. Необходимо сделать так, чтобы новые записи отображались в начале списка. Ожидается внедрение изменений в существующий функционал.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт3 года назад
Необходимо разработать код для сайта на Yii2, который будет вычислять среднее значение зарплат из отзывов за текущий и предыдущий годы. При этом нужно исключать 2 максимальных и 2 минимальных значения, если количество отзывов больше или равно 6. Также требуется реализовать сортировку отзывов по убыванию средней зарплаты за текущий год.Закрыт3 года назад
Необходимо исправить функционал счетчика полезных и недостоверных отзывов на сайте Yii2. Чек-боксы должны быть доступны для выбора каждому пользователю, при этом цифры справа отражают общее количество голосов. После выбора текущего пользователя значения увеличиваются на +1, при этом он может добавить или снять 1 балл. Ограничение на накрутку значений обязательно.Закрыт3 года назад
Необходимо повысить оценку до мин 80 для страниц типа: 1. https://inspektorpraci.eu/o-firme/481_firma-almerin-group 2. https://inspektorpraci.eu/rabota-v-polshe/1111114_rabota-na-sklade-odezhdy-v-g-kielceЗавершен3 года назад
Разработка формы на Yii2 для добавления записей в существующую таблицу базы данных. Форма включает 6 обязательных вопросов, интеграцию капчи и подтягивание данных из базы для поля 'Город работы'. Один пользователь может ввести до 3 записей. После заполнения формы выводится сообщение.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт3 года назад
Необходимо разработать сводную таблицу в cPanel с использованием phpMyAdmin, которая будет объединять данные из трех таблиц: названия объектов, тексты отзывов и оценки объектов. Сводная таблица должна автоматически обновляться при изменении исходных данных и находиться в том же месте в cPanel.Базы данных4 заявкиЗакрыт4 года назад
Более 4тыс страниц игнорируются гуглом по причине ошибки как ниже - дело, как понимаю, в страницах каталогов с поиском, которые воспринимаются как дубликаты [table]Исключено Страница является копией. Канонический вариант не выбран ...Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт4 года назад
Для страниц типа https://inspektorpraci.eu/o-firme/2055_gremi-personal и https://inspektorpraci.eu/rabota-v-polshe/162_karshhik-fizicheskij-rabotnik-udt-prava-kat-b необходимо доработать виджет рассылки обновлений, который кроется за кодом ]) ?> 1. настроить рабочие почтовые параметры для отправки сообщений; 2. организовать подписку на новые отзывы, добавленные для фирм ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт4 года назад
Имеется: 1. страница с формой сбора отзывов о фирмах (https://inspektorpraci.eu/otzyv) 2. страница с формой сбора отзывов о вакансиях (https://inspektorpraci.eu/otzyv-vacancy) 3. в controller они прописаны неверно (код прикреплен), поскольку результат заполнения любой из ...Завершен4 года назад
Необходим текст для размещения на странице https://inspektorpraci.eu/otzyv для ее продвижения как одной из страниц входа для посетителей сайта. Тематика - отзывы о прямых работодателях и агентствах Польши, трудоустраивающих иностранных работников (преимущественно украинцев и беларусов) ...Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт4 года назад
Необходимо поставить капчу (предложите лучший вариант для отсеивания спама) на страницы: 1. типа https://inspektorpraci.eu/o-firme/2110_ht-houseboats 2. типа https://inspektorpraci.eu/rabota-v-polshe/1_parikmaxer-master-manikyura-prestizhnaya-set-salonov-krasoty-v-stolice 3. https://inspektorpraci.eu/otzyv Оплата здесь или webmoneyЗавершен4 года назад
Сайт inspektorpraci.eu 1. Есть работающие страницы типа https://inspektorpraci.eu/o-firme/267_easttrees, на которых выводятся данные о фирмах, внесенные пользователями в базы данных reviews, review_comment, review_helped_not, review_unreliable. Надо - выводить данные из подобных ...Закрыт4 года назад
Добрый день. есть: 1. бот на платформе chatforma с api как здесь: Swagger UI (chatforma.com) 2. сайт с базой данных (phpMyadmin). необходимо: 1. понять, ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт4 года назад
Добрый день. есть: 1. бот на платформе chatforma с api как здесь: Swagger UI (chatforma.com) 2. сайт с базой данных (phpMyadmin). необходимо: 1. ...Мобильные приложениянет заявокЗакрыт4 года назад
Сайт на yii2, каждую неделю страницы какие-то удаляются, какие-то добавляются. Удаленные страницы не показывают 404, а показывают код с ошибкой (пример https://inspektorpraci.eu/o-firme/1779_vakansiya-raznorabochij-na-virobnictvo-nitok ). 404 существует, нужно его показывать для удаленных страниц. ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен4 года назад
Есть карта с метками-ссылками координат, которые затягиваются из базы данных на сервере. Карта находится на странице https://inspektorpraci.eu/map Необходимо эту же карту встроить на одну из закладок страницы https://inspektorpraci.eu/testing - возможно, через iframe или ...Завершен4 года назад