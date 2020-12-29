Необходимо разработать код для сайта на Yii2, который будет вычислять среднее значение зарплат из отзывов за текущий и предыдущий годы. При этом нужно исключать 2 максимальных и 2 минимальных значения, если количество отзывов больше или равно 6. Также требуется реализовать сортировку отзывов по убыванию средней зарплаты за текущий год.