AlexShap

Александр Шапутько AlexShap

 
37 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$120
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
6
безопасных платежей

  • На сайте inspektorpraci.eu есть перелинковка страниц работодателя типа

    Требуется изменить механизм перелинковки страниц работодателя на сайте inspektorpraci.eu. Перелинковка должна осуществляться по уникальному ID работодателя, чтобы избежать ошибок при поиске вакансий. Необходимо адаптировать актуальный код, заменив поиск по имени на использование ID из таблицы работодателей.

    PHP
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Регистрация, логин в кабинет, добавление / обновление записей

    Необходимо реализовать личный кабинет пользователя с функциями регистрации и логина. Кабинет должен позволять добавлять, удалять и обновлять записи пользователя. Интеграция с базой данных сайта обязательна. Подробности в приложенном файле.

    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Search Console - неэффективные адреса страниц

    Необходимо оптимизировать адреса страниц для повышения их эффективности в поисковых системах. Обратите внимание на страницы с проблемами CLS и LCP, а также на страницы, которые не обрабатываются pagespeed. Уточните, насколько это влияет на видимость страниц в поиске.

    Поисковые системы (SEO)1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Текст для продвижения страницы с предложениями помощи беженцам из Укра

    Создайте SEO текст для страницы, предлагающей помощь беженцам из Украины в Польшу. Включите информацию о доступных ресурсах, формах поиска и поддержке, чтобы привлечь внимание к странице и улучшить ее видимость в поисковых системах.

    Поисковые системы (SEO)нет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Сайт yii2 - сортировка каталога объектов

    Требуется настроить сортировку каталога объектов на сайте, созданном на Yii2. Необходимо сделать так, чтобы новые записи отображались в начале списка. Ожидается внедрение изменений в существующий функционал.

    Yii
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Сайт yii2 - вытянуть среднее значение зп за текущий / предыдущий годы

    Необходимо разработать код для сайта на Yii2, который будет вычислять среднее значение зарплат из отзывов за текущий и предыдущий годы. При этом нужно исключать 2 максимальных и 2 минимальных значения, если количество отзывов больше или равно 6. Также требуется реализовать сортировку отзывов по убыванию средней зарплаты за текущий год.

    Yii
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Сайт yii2 - исправить счетчик полезных / недостоверных отзывов

    Необходимо исправить функционал счетчика полезных и недостоверных отзывов на сайте Yii2. Чек-боксы должны быть доступны для выбора каждому пользователю, при этом цифры справа отражают общее количество голосов. После выбора текущего пользователя значения увеличиваются на +1, при этом он может добавить или снять 1 балл. Ограничение на накрутку значений обязательно.

    Yii
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Форма на сайт на yii2

    Разработка формы на Yii2 для добавления записей в существующую таблицу базы данных. Форма включает 6 обязательных вопросов, интеграцию капчи и подтягивание данных из базы для поля 'Город работы'. Один пользователь может ввести до 3 записей. После заполнения формы выводится сообщение.

    Yii
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Сводная таблица в cpanel phpmyadmin

    Необходимо разработать сводную таблицу в cPanel с использованием phpMyAdmin, которая будет объединять данные из трех таблиц: названия объектов, тексты отзывов и оценки объектов. Сводная таблица должна автоматически обновляться при изменении исходных данных и находиться в том же месте в cPanel.

    PHP
    Базы данных4 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Прописать канонические тэги для страниц-копий - сайт yii2

    Более 4тыс страниц игнорируются гуглом по причине ошибки как ниже - дело, как понимаю, в страницах каталогов с поиском, которые воспринимаются как дубликаты [table]Исключено Страница является копией. Канонический вариант не выбран ...

    Yii
    Поисковые системы (SEO)3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Yii2, php - форма подписки на обновления

    Для страниц типа https://inspektorpraci.eu/o-firme/2055_gremi-personal и https://inspektorpraci.eu/rabota-v-polshe/162_karshhik-fizicheskij-rabotnik-udt-prava-kat-b необходимо доработать виджет рассылки обновлений, который кроется за кодом  ]) ?&gt;﻿ 1. настроить рабочие почтовые параметры для отправки сообщений; 2. организовать подписку на новые отзывы, добавленные для фирм ...

    PHPYii
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Yii2, php - встроить страницу с формой в другую страницу сайта

    Имеется: 1. страница с формой сбора отзывов о фирмах (https://inspektorpraci.eu/otzyv) 2. страница с формой сбора отзывов о вакансиях (https://inspektorpraci.eu/otzyv-vacancy) 3. в controller они прописаны неверно (код прикреплен), поскольку результат заполнения любой из ...

    PHPYii
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Текст для продвижения страницы как точки входа

    Необходим текст для размещения на странице https://inspektorpraci.eu/otzyv для ее продвижения как одной из страниц входа для посетителей сайта. Тематика - отзывы о прямых работодателях и агентствах Польши, трудоустраивающих иностранных работников (преимущественно украинцев и беларусов) ...

    Поисковые системы (SEO)4 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Сайт на yii2 - поставить капчу

    Необходимо поставить капчу (предложите лучший вариант для отсеивания спама) на страницы: 1. типа https://inspektorpraci.eu/o-firme/2110_ht-houseboats 2. типа https://inspektorpraci.eu/rabota-v-polshe/1_parikmaxer-master-manikyura-prestizhnaya-set-salonov-krasoty-v-stolice 3. https://inspektorpraci.eu/otzyv Оплата здесь или webmoney

    Yii
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Сайт на yii2 - копировать 2страницы сайта и настроить ввод/вывод из бд

    Сайт inspektorpraci.eu 1. Есть работающие страницы типа https://inspektorpraci.eu/o-firme/267_easttrees, на которых выводятся данные о фирмах, внесенные пользователями в базы данных reviews, review_comment, review_helped_not, review_unreliable. Надо - выводить данные из подобных ...

    Yii
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Показать 404 вместо удаленных страниц

    Сайт на yii2, каждую неделю страницы какие-то удаляются, какие-то добавляются. Удаленные страницы не показывают 404, а показывают код с ошибкой (пример https://inspektorpraci.eu/o-firme/1779_vakansiya-raznorabochij-na-virobnictvo-nitok ). 404 существует, нужно его показывать для удаленных страниц. ...

    Yii
    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Google map с метками координат - поместить в iframe

    Есть карта с метками-ссылками координат, которые затягиваются из базы данных на сервере. Карта находится на странице https://inspektorpraci.eu/map Необходимо эту же карту встроить на одну из закладок страницы https://inspektorpraci.eu/testing - возможно, через iframe или ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад
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Отзывы фрилансеров

az73
51 год
8 лет в сервисе
Был
13 часов назад
$120
10 баллов
3 года назад
Повысить google speed - сайт на yii2
Yii
Все прошло хорошо, рекомендую.
Алексей работает быстро и с результатом, коммуникация на уровне. Работа по частичной предоплате.
Ответный отзыв
zamkoviy
Алексей 
35 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
$20
10 баллов
4 года назад
Yii2, php - встроить страницу с формой в другую страницу сайта
PHPYii
Спасибо за сотрудничество ! Опять отличный опыт и быстрая оплата !
Продолжили работу, все предельно понятно и профессионально, надеюсь на сотрудничество в дальнейшем
Ответный отзыв
zamkoviy
Алексей 
35 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
$10
10 баллов
4 года назад
Сайт на yii2 - поставить капчу
Yii
Всё кратко и по делу. Спасибо за приятное сотрудничество !
Коммуникация на высшем уровне, исполнение с учетом пожеланий и эффективности решений, рекомендую к сотрудничеству
Ответный отзыв
imdev
42 года
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
$14
10 баллов
4 года назад
Показать 404 вместо удаленных страниц
Yii
Все отлично. Были предоставлены все необходимые данные для решения вопроса. Быстрая проверка и оплата. Рекомендую к сотрудничеству!
быстро и по делу, проблема решена
Ответный отзыв
AlexMorgan45
Александр 
34 года
5 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
$11
10 баллов
4 года назад
Google map с метками координат - поместить в iframe
Все супер, хороший заказчик.
все отлично, благодарю за гибкость в отношении к запросам клиента
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