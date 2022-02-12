Сайт yii2 - сортировка каталога объектов

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка936 просмотров
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настроить сортировку каталога Поиск отзывов о вакансиях и работе в Польше. (inspektorpraci.eu) так, чтобы новые записи были в начале

2 года назад
AlexShap
36 летБеларусь
7 лет в сервисе
Был
год назад